La increíble historia que apunta a la Champions: el club que se rebeló contra todos con un banquillo de dos cabezas

Desde la década de los 90 hasta principios de los 2000, la Eliteserien, la liga de fútbol noruega, tuvo un dueño indiscutible: el Rosenborg. Con 26 títulos en su palmarés, es sin duda el conjunto más laureado del país, conquistando 16 campeonatos domésticos entre 1990 y 2004. Durante esa hegemonía solo cedió un campeonato, el de 1991, que alzó el Viking FK. Treinta y cuatro años después, han firmado una hazaña única en Europa.

El Viking FK, campeón de liga en Noruega / 'X'

Ya entrados en los 2000, el Rosenborg perdió fuerza ante proyectos como los del Vålerenga, Brann, Stabæk o, especialmente, el Molde, campeón de tres ligas entre 2011 y 2014. Los blanquiazules también conquistaron los campeonatos de 2019 y 2022, pero el equipo más poderoso de Noruega en el último lustro ha sido claramente el Bodø/Glimt, campeón de liga en cuatro de las últimas cinco temporadas. Un proyecto que ha enamorado a Europa por su singularidad y que apuntaba a iniciar otra etapa de dominio en el país. Sin embargo, como hace ya 34 años, apareció el Viking.

De 1991 a 2025

Más de tres décadas después de alzar su última liga, la de 1991, el equipo de Stavanger, tercera ciudad más grande de Noruega, conquistó su noveno campeonato liguero ante el asombro general. En 2017 descendieron a Segunda División, donde iniciaron una reconstrucción exprés que dio sus frutos en 2019 con la conquista de la Copa y que ha vuelto a situar al club en lo más alto de Noruega en 2025 con dos entrenadores principales que dan mucha importancia al análisis masivo de datos.

El Viking FK, campeón de Copa en 2019 / 'X'

Fue en 2021 cuando dos técnicos locales, Morten Jensen y Bjarte Lunde Aarsheim, asumieron el reto de dirigir al equipo juntos. Dos primeros entrenadores que conforman un dúo brillante en el banquillo. Desde su llegada al club empezaron a establecer récords que ellos mismos están a punto de superar.

Dos entrenadores principales y muchos récords

Tras el buen papel del experimentado entrenador Bjarne Berntsen, en Noruega dudaban de las posibilidades de Jensen y Lunde Aarsheim, que hasta entonces solo tenían experiencia como asistentes. Pero en cuatro años, después de dos medallas de bronce y un cuarto puesto, han logrado el objetivo: llevar a Stavanger a la cima del fútbol noruego.

Bjarte Lunde Aarsheim y Morten Jensen, entrenadores del Viking FK / Eurosport

En el tramo final de la competición, el equipo ha sido un cohete, ganando los últimos siete partidos y manteniéndose invicto desde el 19 de julio, cuando precisamente perdieron 2-4 contra el Bodø/Glimt. Números que cobran mayor importancia con el siguiente dato: el Viking no cuenta con ningún internacional noruego en su plantilla según la última fecha FIFA. Sus únicos jugadores con presencia en selecciones son el australiano Nick D’Agostino y el neozelandés Joe Bell.

Los jugadores del Viking FK celebran un gol en la liga noruega / 'X'

Más allá del histórico título de liga, el noveno de su historia, la dupla Jensen–Lunde Aarsheim ha dejado una serie de récords que, presumiblemente, mantendrán en su poder durante bastante tiempo.

Récords de la dupla Jensen-Lunde Aarsheim en el Víking Mayor número de victorias consecutivas(10): lo establecieron en 2023, rompiendo el récord que tenía el propio Víking desde 1972, de 7 triunfos seguidos, cuando dominaba por completo el fútbol noruego. Récord de puntos del club en la máxima categoría de Noruega Récord de partidos consecutivos marcando en casa (32): logrado en 2024 Mayor cantidad de partidos dirigiendo al equipo de manera consecutiva (en crecimiento) Récord de goles totales en la máxima división tras 12 jornadas, con 34 tantos, también alcanzado esta campaña

Y el buen trabajo tiene recompensa. El Viking se asegura jugar en Europa la próxima temporada. Disputará la ronda previa de la Champions League, y si no se clasifica, irá a la Europa League. Otra historia única que, merecidamente, traspasará fronteras.