¡Increíble! 9 de enero y ya tenemos el fallo del año

Cole Palmer vivió una auténtica pesadilla en el Riverside Stadium durante la primera parte de la ida de las semifinales de la Carabao Cup. El jugador inglés del Chelsea pudo marcar tres goles en tres ocasiones muy claras, pero erró una tras otra. Especialmente la última fue muy llamativa por lo inexplicable de la situación.

El ex del Manchester CIty estuvo muy atento dentro del área para recoger un rechace del guardameta rival pero, cuando tenía toda la portería para él, mandó el baló a las nubes ante la mirada del resto de futbolistas, que no podían creer lo que acababa de ocurrir. A Palmer no le quedo otra que tirarse al suelo, echarse las manos a la cara y preguntarse cómo había podido fallar ese gol cantado, uno de los errores del año sin lugar a dudas.