Incredulidad con la estatua de Falcao de 195 kilogramos: "Es terrorífica"

Radamel Falcao es una auténtica leyenda del fútbol colombiano. El 'Tigre' afronta el tramo final de su carrera en Millonarios de Colombia. A sus 39 años, ha pasado por múltiples equipos, como el Atlético de Madrid, el Oporto o el Mónaco, donde supo brillar con goles y títulos. Pero hacía ya años que no tenía un seguimiento sobre el césped. Tras anunciar su regreso al fútbol con el Millonarios de sus amores, Falcao debutó hace cuatro días con el Pasto, aunque fue con derrota, a raíz de quedarse el equipo con un jugador menos.

Radamel no había podido debutar antes con Millonarios debido a una sanción que arrastraba desde la temporada pasada. Tras la eliminación del equipo en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025‑I, Falcao ofreció una rueda de prensa muy dura en la que cuestionó abiertamente el trabajo de los árbitros y expresó frases como “nos robaron todo el torneo”, incluso criticando al VAR. Esas declaraciones fueron consideradas una falta grave que afectaba la imagen de la Dimayor, la Federación Colombiana de Fútbol y sus miembros.

Por ello, el Comité Disciplinario de la Dimayor le impuso una sanción de cuatro partidos de suspensión y una multa económica de más de 1.018 euros. Falcao debía cumplir esta sanción antes de poder debutar con Millonarios en la temporada 2026.

El 'Tigre' entró al partido en el minuto 63 y dejó buenas sensaciones, aunque no pudo ayudar al equipo a cambiar el resultado. Aun así, Falcao sigue siendo una leyenda viva del fútbol colombiano.

La nueva estatua de Falcao

En el Centro Recreacional 3001 de la localidad de Bahía Concha, en Santa Marta, se inauguró una estatua en su honor. La escultura, realizada por el artista Roberto Mictil en hierro patinado con óxido de cobre y donada por Alonso Ramírez, mide 1,70 metros y pesa 195 kilogramos.

“El autor de la obra, Roberto Mictil, quiso entregar a Santa Marta una escultura de Radamel Falcao García, plasmando artísticamente la esencia del delantero”, señalaron medios locales. “Futbolista samario, reconocido por sus destacadas campañas goleadoras en equipos europeos y como delantero y capitán de la selección Colombia. Esta estatua fue donada por el Sr. Alonso Ramírez, para que tanto visitantes locales como extranjeros puedan disfrutarla en el Centro Recreacional Bahía Concha 3001”, se lee en la base de la escultura.

Noticias relacionadas

No obstante, la estatua ha recibido críticas por su escaso parecido con el futbolista. En las redes sociales se han leído comentarios muy duros y ácidos, como: El artista va a llegar bien cerca, sigue así”, "Al escultor el arte le corre por las venas, pero tiene mala circulación”, etc.