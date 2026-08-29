Incertidumbre con Ansu Fati

Ansu Fati se convirtió de forma definitiva en jugador del Mónaco este verano cuando el club del principado ejerció la opción de compra por 11 millones de euros tras una muy buena temporada en la que consiguió marcar 12 goles en 30 partidos, siendo titular en 13 entre Ligue 1 y Champions.

Lamentablemente, Ansu ha sido un jugador muy castigado por las lesiones en su carrera, algo que le ha quitado la continuidad necesaria para el desarrollo de un futbolista joven. Si bien la pasada campaña consiguió recuperar buenas sensaciones, firmó la que hasta ahora es la mejor a nivel goleador, esta nueva temporada aún no ha aparecido en ningún partido.

Hasta ahora, el último encuentro disputado por el ex del Barça fue en mayo, en una derrota del Mónaco por 5 a 4 contra el Estrasburgo, en el que consiguió marcar uno de los goles de su equipo

Según pudo saber SPORT, el extremo izquierdo sufría problemas físicos leves y pronto estaría de nuevo sobre los terrenos de juego, pero su presencia en los dos próximos partidos, duros enfrentamientos contra el Olympique de Marsella en casa y contra el PSG como visitante, está prácticamente descartada.

Ansu tiene problemas en la pantorrilla desde la pretemporada, y justo cuando estaba en condiciones de volver a competir, terminó recayendo, alargando el tiempo de espera para su vuelta a los terrenos de juego.

El historial del atacante español hace que el cuerpo médico no quiera correr riesgos respecto a su vuelta: hasta que el dolor no desaparezca de forma definitiva, no volverá a jugar para evitar otra nueva recaída.

Filipe Luís tampoco quiere precipitarse con Ansu: el brasileño está contento con su presencia en el equipo y sigue las advertencias del cuerpo médico: hasta que no esté al 100%, mejor no forzar.

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Se espera que Ansu Fati pueda empezar a disputar sus primeros partidos en el mes de septiembre, pero la fecha exacta de su regreso no está confirmada, pues dependerá de las sensaciones del jugador.