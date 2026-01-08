Incendio en la Roma con Raspadori de por medio

No son tiempos tranquilos en la AS Roma. A juzgar por la clasificación, esta afirmación puede resultar algo extraña, pero las tensiones entre el técnico Gian Piero Gasperini y la directiva son cada vez más evidentes y han terminado por desatar un auténtico incendio en el club romano.

La Roma venció con claridad al Lecce este martes gracias a los goles de Ferguson en la primera mitad y de Dovbyk ya en el segundo tiempo. Este triunfo permite a los de Gasperini seguir en la lucha por la cabeza de la clasificación con 36 puntos, a tan solo tres del líder, el Inter de Milán, aunque con dos partidos más disputados.

A pesar del triunfo, la tensión dentro del club romano saltó por los aires al finalizar el partido, cuando Gian Piero Gasperini decidió no comparecer en rueda de prensa. Y es que el técnico italiano decidió mantenerse al margen de los medios por su fuerte descontento con la estrategia del club en el mercado de fichajes de enero.

No hay consenso entre el deseo del entrenador y las preferencias de los mandatarios de la Roma. Es por ello que el técnico habría optado por no hacer declaraciones y mantenerse al margen de los medios, con el objetivo de no exteriorizar su malestar, convencido de que el equipo aún no está cerrado y no tiene el fondo suficiente para rendir con garantías en todas las competiciones.

De hecho, Gasperini abogó hace unos días la necesidad de reforzar la parcela ofensiva, pero este fichaje parece no llegar a la Roma. “La prioridad era la fase ofensiva, en ataque. También se habían identificado algunas figuras muy favorables, pero la realidad del mercado de fichajes es que no siempre permite lograr lo que se desea. No niego que me hubiera gustado una mayor presencia y llegar a los jugadores que habíamos identificado”, apuntó.

Habrá que tener paciencia en la Roma, que está poniendo todo su empeño para hacerse con los servicios de Giacomo Raspadori, futbolista del Atlético de Madrid. En ese sentido, Frederic Massara, director deportivo del Roma, ratificó este martes el interés del club 'giallorosso' en el atacante rojiblanco y afirmó que el escenario, "en un sentido u otro", tendrá una definición pronta.

"En cuanto a Raspadori, hay contactos y discusiones con el Atlético de Madrid y con el jugador. Es una situación en evolución, habrá novedades rápidas, en un sentido u otro", explicó en los micrófonos de 'DAZN' antes del duelo entre la Roma y el Lecce de la Serie A.