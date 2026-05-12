¡Incendio monumental en el Benfica de Mourinho! "A partir del lunes podré hablar de mi futuro"

No es ningún secreto que el Real Madrid quiere a José Mourinho. El técnico portugués se ha convertido en el gran favorito para reconducir un proyecto que en el club blanco consideran muerto, desgastado y sin una figura fuerte que vuelva a imponer respeto en el vestuario. La opción de continuar con un Álvaro Arbeloa que no ha aportado casi nada al equipo no genera consenso y Florentino Pérez tiene claro que necesita mano dura en una plantilla que requiere autoridad inmediata. Y ahí aparece ‘Mou’, ‘The Special One’, quien acaba de protagonizar un buen incendio en Lisboa.

El Benfica vivió una noche de máxima tensión en Da Luz. Había obligación de ganar para asegurar la Champions, pero el empate a dos ante el Braga ha dejado al club lisboeta al borde de un fracaso mayúsculo. Las ‘águilas’ jugarán la última jornada fuera de los puestos de acceso a la fase previa de la competición reina, después de verse superadas por el Sporting CP en la pelea por la segunda plaza.

El Benfica empató ante el Braga y complica su participación en Champions el curso que viene / MIGUEL A. LOPES / EFE

El golpe es durísimo. El Benfica se adelantó nada más arrancar la segunda parte gracias a una acción de Gianluca Prestianni que acabó con gol de Rafa Silva ante su exequipo. Pero la alegría les duró apenas un suspiro. Un minuto después, Pau Víctor empató de cabeza tras un centro de Víctor Gómez. El Braga, casi sin generar ocasiones, encontró petróleo en el tramo final del choque, cuando Jean-Baptiste Gorby silenció el estadio con el 1-2 en el minuto 88. Solo un penalti transformado por Vangelis Pavlidis en el 95 evitó una derrota que habría sido todavía más lapidaria.

Aun así, el empate sabe a catástrofe. El Benfica cae al tercer puesto con 77 puntos, dos menos que el Sporting CP, y pierde el control de su destino. Ya no solo le vale con ganar: debe sumar los tres puntos y esperar un pinchazo de los ‘leones’. La grada explotó contra Rui Costa, presidente del Benfica, mientras los jugadores se despedían de la afición.

El Braga apenas llegó. Creo que hicieron tres o cuatro disparos José Mourinho — Entrenador del Benfica

Mourinho, sin embargo, defendió a sus futbolistas en rueda de prensa. “El Benfica jugó un gran partido”, aseguró tras el choque. El técnico portugués destacó la actitud y la valentía de su equipo, aunque admitió que el problema está en la falta de pegada. Para ‘Mou’, el resultado no reflejó lo visto sobre el césped. “El Braga apenas llegó. Creo que hicieron tres o cuatro disparos”, mencionó.

Los seguidores del Benfica con bengalas en el Da Luz / EFE

Después llegó la rajada arbitral. Mourinho no quiso alargarse demasiado, pero dejó un mensaje contundente: “Es imposible que las cosas empeoren más de lo que han empeorado hasta ahora. Los problemas arbitrales, en mi opinión, ya no merecen discusión”, señaló.

Y sobre su futuro, lo tiene claro: "Desde el momento en que entramos en esta última fase, decidí que no quería escuchar a nadie, que quería estar 'aislado' en mi espacio de trabajo. Hay un partido contra el Estoril (en la próxima jornada) y a partir del lunes ya podré responder sobre cuál será mi futuro como entrenador y el futuro del Benfica".

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El incendio en Da Luz puede ser, paradójicamente, el acelerador de una operación bomba: el regreso de Mourinho al Santiago Bernabéu. El técnico portugués está contra las cuerdas en Lisboa, el Benfica arde por dentro y el Madrid lo quiere. La prensa ya habla incluso de peticiones del luso al club blanco para volver a la que fue su casa. De momento, ‘The Special One’ pincha en Portugal.