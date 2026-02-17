Incendio arbitral en Portugal: cierran programas de TV para proteger a los colegiados

En Portugal, los árbitros no van a la nevera, van a "la jarra", pero como dice Luciano Gonçalves, presidente del Conselho de Arbitragem, el equivalente al CTA en España, "las jarras son para las flores". Es la última defensa hecha por el responsable de un organismo, que, al igual que sus equivalentes en otras competiciones, se debate entre ser más transparente y proteger a un colectivo que acumula críticas y presiones. Sobre todo cuando dirigen a los tres grandes (Benfica, Oporto y Sporting).

Suspendido el 'Tiempo de Revisión' portugués

Nada que no suceda en cualquier otro torneo. Un debate que provoca decisiones corporativistas como la anunciada por Gonçalves: no habrá más programas de análisis arbitral en TV. Porque el 'Tiempo de Revisión' que lanzó el CTA en septiembre de 2025 para analizar las jugadas más polémicas del fútbol profesional se lanzó en Portugal en febrero de 2018. Fue en el canal Sport TV, bajo el nombre de Juizo Final. "Recurriendo a la tecnología VAR, este espacio revisará las principales jugadas de los partidos", se anunciaba.

Al inicio de la temporada en curso se unió el programa Livre Arbítrio en Canal 11. Ambos se encuentran suspendidos. "Teniendo en cuenta que es evidente que nuestro mensaje no está llegando como queremos, por el bien de la estabilidad de los árbitros y del propio arbitraje, y para aportar algo de tranquilidad, vamos a suspender esos programas hasta que el fútbol, los árbitros y todos nosotros estemos preparados para retomarlos", avanzaba la decisión Luciano Gonçalves, presidente del CTA portugués en A Bola.

En estos espacios televisivos participaba el Director Técnico Nacional, Duarte Gomes, excolegiado internacional, por lo que tenían un cariz oficial. "Seguiremos con la rueda de prensa cada diez jornadas de Liga, como hicimos tras la décima, pero incluso esa, si entendemos que el mensaje no transmite lo que queremos de forma transparente y creíble, no tendré problema en llegar a la jornada vigésima y no continuar", incide Gonçalves.

Mourinho, entrenador del Benfica, ha encabezado la petición para traer colegidos extranjeros a la Liga de Portugal. / EFE

Un árbitro al frente de la Federación y amenaza de huelga

Sería un camino similar al adoptado por la RFEF, que antes de la última Supercopa cambió la comparecencia de Munuera Montero por un vídeo ya grabado del colegiado. La medida llegó después de la polémica que se generó en la pasada final de Copa, en la que De Burgos Bengoetxea, colegiado principal de la cita, rompió a llorar tras denunciar las presiones que recibía.

Fue una crítica, sin alusión directa, a acciones como los vídeos publicados por Real Madrid TV. En territorio luso, las quejas, sobre todo de los grandes, también han sido constantes en los últimos tiempos. Mourinho, entrenador del Benfica, llegó a decir que estaban "arruinando el fútbol portugués". En la misma línea se manifestaba esta semana el Oporto: "Podría parecer una broma, pero no lo es. Parece que alguien manda en el arbitraje en Portugal y claramente no son sus dirigentes".

Muestra de los informes públicos que se divulgan de los árbitros portugueses. / FPF

Algunos clubes han llevado la apuesta más allá, y siguiendo la estela marcada por Mourinho, han pedido que vengan colegiados de fuera de Portugal a dirigir en su Liga. Una opción que ha empezado a plantearse en otras competiciones en conflicto y que, por otra parte, es habitual en campeonatos como el de Arabia Saudí, otros de Oriente Próximo o Australia. Algo a lo que se ha negado frontalmente tanto el Conselho de Arbitragem como la Federação Portuguesa de Futebol que dirige, precisamente, un excolegiado: Pedro Proença, quien asumió el cargo hace un año tras una década al frente de la Liga lusa.

Por lo que la cuestión arbitral es una cuestión de Estado para el fútbol portugués, donde se ha decidido mantener una medida adoptada en 2017 como es la publicación, jornada tras jornada, de los informes de los equipos arbitrales. Evaluaciones que cualquiera puede consultar en la página del organismo federativo y que califican la actuación de los árbitros, tanto de campo como de VAR, desde "insatisfactoria" a "muy satisfactoria". Y de fondo, la amenaza de huelga del colectivo, quien ha denunciado la "continua violencia verbal" y "falta de seguridad" en los partidos.