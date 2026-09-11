Iñaki Williams se retira de la selección: "Ghana me ha permitido sentirme aún más cerca de mis raíces"

La etapa internacional de Iñaki Williams ha llegado a su fin. Así se ha encargado de comunicarlo el futbolista del Athletic Club en sus redes sociales: "Siento que ha llegado el momento de poner fin a mi trayectoria con la selección nacional de Ghana. Me voy feliz, orgulloso y con la tranquilidad de saber que lo di todo cada vez que me puse esta camiseta".

El mayor de los Williams se despide de Las Estrellas Negras tras 28 internacionalidades y habiendo participado en dos Mundiales y una Copa África. "Ghana me ha dado mucho más que fútbol. Me ha permitido volver a casa, sentirme aún más cerca de mis raíces y experimentar el enorme orgullo de representar a mi país y llevar esta bandera en el pecho", escribe.

Pone fin a una etapa efímera que comenzó en 2022. Tras debutar con la Selección absoluta en 2016, en julio de 2022 el delantero comunicó su decisión de representar a la selección de sus raíces.

Recibió su primera convocatoria en septiembre para disputar los amistosos ante Brasil y Nicaragua. Hizo su debut en el estadio Océane de El Havre ante Brasil (3-0), sustituyendo a Kamaldeen Sulemana en el descanso.

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"Gracias desde lo más profundo de mi corazón a todos los que habéis formado parte de esta trayectoria y por todo el cariño que siempre me habéis mostrado. Ghana siempre formará parte de mí. Seguiré apoyando a las Estrellas Negras como uno más de vosotros, esté donde esté. Medaase. Siempre Ghana", expresa un Iñaki que desea centrarse en el Athletic.