El imperio oculto de Manuel Neuer: las inversiones que le hacen ganar millones fuera del fútbol

Manuel Neuer afronta este mes su quinto Mundial de fútbol en Estados Unidos, México y Canadá 2026. A sus 40 años, el portero y capitán del Bayern de Múnich regresa de forma inesperada a la selección alemana tras una gran temporada con su equipo. Pero, más allá de su carrera deportiva, la revista alemana 'Manager Magazin' desveló esta semana su faceta más empresarial, con un perfil como inversor y hombre de negocios.

Su sociedad, MN Business GmbH, está ubicada en Gelsenkirchen, en el oeste de Alemania y ciudad natal del portero. Durante la pandemia, Neuer ya había apostado por Vaha, una startup con sede en Berlín que ofrecía cursos digitales y bajo demanda, con entrenador personal, para mejorar o mantener la forma física.

De acuerdo con estimaciones difundidas por medios alemanes, el valor de esa compañía llegó en 2022 a los 150 millones de euros.

El interés de Neuer por el sector digital también se refleja en su participación en Votebase, una empresa emergente dedicada al desarrollo de herramientas para digitalizar procesos electorales de forma segura. Según la revista 'Der Spiegel', el internacional alemán posee actualmente dos tercios de esa compañía.

El portero también ha dirigido parte de sus inversiones al ámbito de los productos de limpieza. En la actualidad forma parte del Consejo de Supervisión de Deutsche Reiningungwerke, una sociedad por acciones en la que también ha invertido Jens Lehmann, su antecesor en la portería de la selección alemana.

Además, Neuer es accionista mayoritario de la empresa cafetera Alrighty y controla dos tercios de Rad Race GmbH, una compañía dedicada a la organización de competiciones ciclistas y que también cuenta con tiendas de bicicletas.

No todas sus apuestas empresariales, sin embargo, han dado resultados positivos de inmediato. Deutsche Kosmetikwerke AG, una firma de cosméticos que fundó junto a la extenista Angelique Kerber, registró pérdidas de 3 millones de euros en 2024. El hecho de que Neuer no actuara únicamente como inversor, sino también como imagen publicitaria de la empresa, provocó críticas entre otros accionistas, que vieron en ese doble papel un posible conflicto de intereses que podía complicar el control del gasto.

Su patrimonio total

Neuer fichó por el Bayern de Múnich en 2011 procedente del Schalke, que ingresó 20 millones de euros por su traspaso. En el club de Gelsenkirchen, según cifras no oficiales, el guardameta cobraba 1,2 millones de euros al año. Actualmente se estima que su salario en el Bayern alcanza los 21 millones de euros anuales.

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El patrimonio de Manuel Neuer no está confirmado de forma oficial, pero distintas estimaciones lo sitúan entre los 60 millones de euros y los 100 millones de dólares. Mientras medios alemanes especializados en fortunas calculan su riqueza en torno a los 60 millones de euros, portales internacionales como 'Celebrity Net Worth' elevan la cifra hasta los 100 millones de dólares.