Ansu Fati se pone a prueba

Estreno agridulce de Sébastien Pocognoli en un AS Mónaco que no pasó del empate en el Raymond-Kopa ante el Angers (1-1). Balogun puso a los monegascos por delante en el marcador, pero Cherif aguó la fiesta a diez minutos del pitido final. Ansu Fati partió como titular y fue sustituido en el minuto 70 - con el 0-0 en el marcador - dirigiéndose a su banquillo visiblemente descontento con el juego de su equipo.

Había cierta expectación con Ansu. Sin Adi Hütter al mando, su gran valedor, desconocíamos qué rol iba a desempeñar con el extécnico del Union Saint-Gilloise. Dibujó un 3-4-1-2 y ubicó al hispanoguineano en la mediapunta, por detrás de Akliouche y Balogun, un sistema ligeramente distinto al que planteaba el austriaco (4-2-3-1).

Doblete de penalti de Ansu Fati para salvar un empate ante el Niza / X

Desaprovechado

De esta forma, el atacante culé está algo más alejado del área rival. Y, por ende, desaprovechado. Es decir, que esta posición no luce a un chico cuya área de influencia no es la de tres cuartos de cancha ni su mejor virtud es la de conducir lejos de la portería rival. Había demostrado poder hacer mucho daño al rival jugando al primer toque y generando espacios en el último tercio.

Pues bien, esa verticalidad que estaba recuperando en la Riviera Francesa no fue potenciada por Pocognoli ante el Angers. Así, Ansu fue sustituido por Minamino en el 70' y abandonó el césped cabizbajo, sin acercarse a saludar a su nuevo técnico, que se le quedó mirando durante unos instantes.

Se vio frustrado, pues, ese idilio con el gol que tanto estaba estimulando a un Ansu Fati que había recuperado la sonrisa en Mónaco. Se puso la capa de héroe en el último compromiso previo al parón de selecciones para rescatar un punto ante un Niza que llegó a ponerse 0-2 arriba. Transformó dos penas máximas para poner el 2-2 definitivo en el marcador y sumar la friolera de cinco dianas en tres partidos.

Y, sin comerlo ni beberlo, se colocó - junto con Joaquín Panichelli - en la parte más alta de la tabla de máximos goleadores de la Ligue 1. Pero el argentino, que se apuntó un doblete en el empate en el Parque de los Príncipes, le adelantó por la derecha y lidera la clasificación en solitario. Ansu, de hecho, cayó hasta la tercera plaza por culpa de un Mason Greenwood que firmó un póker en el triunfo del OM ante Le Havre.

Un estímulo extra - e inesperado - para el '31', que seguramente no contaba con estar peleando por la condición de máximo realizador. Pero ahí está. El miércoles recibirá al Tottenham y el próximo sábado al Toulouse, rival directo en la clasificación.