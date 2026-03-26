FÚTBOL INTERNACIONAL
Impacto en Brasil: la sorprendente tasación de Vitor Roque según el CIES
LaLiga pierde talento: ni un solo español en el TOP-10 de futbolistas menores de 23 años más valiosos que todavía no pertenecen a los mejores clubes del mundo
El Observatorio de Fútbol del CIES publicó esta semana un estudio presentando a los cien jugadores menores de 23 años mejor valorados que no pertenezcan a los mejores clubes del mundo. Se trata de un ranking en el que se descartan jugadores de Arsenal, Atlético de Madrid, Barcelona, Bayern de Múnich, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Paris Saint-Germain y Real Madrid.
La lista la encabeza Kenan Yildiz con mucha diferencia con respecto al segundo. El futbolista de la Juventus, con un valor de transferencia máximo de 133,5 millones de euros, es el sub-23 con más potencial para terminar firmando un contrato con los diez clubes más grandes de Europa según el CIES. Al turco, le sigue el italiano Pío Esposito, delantero centro del Inter de Milán con un valor de 94,7 millones de euros. El TOP-3 lo cierra el marfileño ex del Leganés Yan Diomandé, ahora en el RB Leipzig y tasado en 83,4 millones de euros.
No es el único del TOP-10 con pasado en LaLiga, puesto que en el ranking también aparecen Xavi Simons y Vitor Roque. El neerlandés, valorado en 78,4 millones de euros, podría marcharse del Tottenham en los próximos meses.
Por su parte, a Vitor Roque se le vuelven a abrir las puertas del fútbol europeo tras revalorizarse en su regreso a Brasil después de decepcionar en las filas del FC Barcelona y del Real Betis. Según el Observatorio del Fútbol, una hipotética transferencia del 100% de los derechos de 'Tigrinho' podría alcanzar los... ¡75,3 millones de euros!
Samu Omorodion, primer español
Para encontrar al primer futbolista español hay que bajar hasta la decimotercera posición del ranking del CIES. Ahí es donde aparece Samu Aghehowa, cuyo rendimiento en el FC Porto le ha valido alguna que otra llamada de la selección española hasta alcanzar un valor de 71,6 'kilos'.
Junto a él también se incluyen en el TOP-100 futbolistas como Alberto Moleiro (Villarreal, 56,8 millones), Jon Martín (Real Sociedad, 55,4 millones), Jacobo Ramón (Como, 50,1 millones), Pau Navarro (Villarreal, 47,9 millones), Alex Jiménez (Bournemouth, 44,1 millones), Jesús Rodríguez (Como, 43,3 millones) y Mikel Jauregizar (Athletic, 40,8 millones).
LaLiga pierde talento
En cuanto a competiciones, excluyendo lógicamente a Barça, Madrid y Atlético, LaLiga parecer perder talento año tras año. Prueba de ellos es la cifra de menores de 23 años incluidos en la lista y que pertenecen a la competición española: solo un total de cinco futbolistas (tres del Villarreal contando a Renato Veiga, uno de la Real Sociedad y uno del Athletic).
Una estadística que contrasta con la Premier League, que cuenta con hasta 25 jóvenes promesas en el TOP-100 pese a excluir clubes de la talla de Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City y Manchester United. Le siguen la Bundesliga (20 representantes sin contar al Bayern), la Serie A (16 representantes), la Liga Portuguesa (10 representantes) y la Ligue 1 (8 representantes sin el PSG). Incluso Bélgica se sitúa por delante de LaLiga con 6 representantes.
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