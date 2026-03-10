Impacto con el adiós de Hernán Crespo

Hace apenas unas horas, el São Paulo anunció la salida de Hernán Crespo como técnico del primer equipo, una decisión que ha generado sorpresa total dentro y fuera del club. La reacción de los aficionados en las redes sociales refleja el shock que ha causado la noticia: mensajes de incredulidad y apoyo al entrenador argentino se multiplican a cada minuto.

Desde el entorno de Crespo aseguran que esta salida es completamente inesperada, sobre todo considerando el contexto deportivo que atravesaba el equipo. São Paulo estaba en plena recuperación después del período más negativo de su historia. Bajo la dirección de Crespo, el club logró resultados destacados: liderando el campeonato, en semifinales del Paulistão y firmando uno de los mejores arranques de temporada de los últimos años. Un desempeño que, según varios especialistas y medios, merecía continuidad y elogios.

Buena sintonía

La sintonía entre Crespo y sus jugadores siempre fue un punto destacado. Desde las declaraciones públicas de varios futbolistas a lo largo de los meses, hasta los festejos de goles donde algunos jugadores acudían directamente a celebrar con el técnico, quedó en evidencia la relación cercana y de respeto mutuo que mantuvo con el plantel. Esa conexión, según fuentes cercanas, fue una de las razones por las que muchos lamentan su partida.

Aunque recientemente Crespo sonó como candidato para River Plate, él siempre se mantuvo totalmente enfocado en São Paulo, priorizando el proyecto deportivo y la recuperación del club. Su compromiso con el equipo fue evidente a pesar de las enormes dificultades que enfrentó el club para incorporar refuerzos, y de no haber podido traer jugadores con el perfil acordado desde su regreso la temporada pasada. Nada de esto fue excusa para buscar el mejor rendimiento posible, algo que queda demostrado en los resultados obtenidos durante su gestión.

La salida de Hernán Crespo deja un vacío enorme en el club y plantea preguntas sobre la dirección futura del equipo. Para los aficionados y jugadores, la despedida de un técnico que lideró con profesionalismo y cercanía supone un golpe inesperado en un momento de aparente estabilidad y crecimiento. São Paulo ahora se enfrenta a la tarea de encontrar un reemplazo que mantenga el nivel y el impulso que Crespo supo imprimir en el equipo.