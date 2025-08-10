Impactante debut de Son en la MLS

El surcoreano Son Heung-min debutó este sábado en la MLS forzando un penalti para Los Angeles FC. Exjugador del Tottenham, Son ha desembarcado en Estados Unidos como el fichaje más caro de la historia de la MLS en una operación que, según medios locales, rondó los 26 millones de dólares.

No ha perdido el tiempo dando sus primeros pasos en EE.UU. puesto que fue presentado el miércoles en Los Ángeles y este sábado ya jugó en la visita al Chicago Fire en la jornada que suponía el regreso de la MLS tras la primera ronda de la Leagues Cup.

Son entró en el minuto 61 cuando el marcador señalaba 1-1 y vio al combinado de Chicago situándose con 2-1 en el 70.

Pero el atacante asiático dejó ya muestras de su calidad y velocidad forzando el penalti que en el 81 transformó en gol Denis Bouanga para el 2-2 final.

El colombiano Carlos Terán marcó el primer tanto del Chicago Fire pero también cometió la pena máxima que le costó dos puntos a su equipo.