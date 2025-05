Imanol Alguacil, tentado por el Porto

Desde que Imanol Alguacil manifestara que dejaría de ser el entrenador de la Real Sociedad a final de temporada, son varios los clubes que ya se mueven para ofrecerle una propuesta a la altura de sus expectativas. Y si bien el de Orio sonó en Alemania para suceder a Xabi Alonso, o, según 'AS', el Al Shabab le habría puesto sobre la mesa una jugosa oferta económica, todo apunta a que se siente mucho más atraído por el proyecto de un club que se encuentra mucho más cerca de casa.

Y ese es un Porto que tiene todos los números de prescindir de los servicios de Martín Anselmi, contratado el pasado mes de enero. Tal y como asegura 'A Bola', ya se ha llevado a cabo el primer sondeo e Imanol se ha mostrado receptivo a conocer más detalles sobre el proyecto.

Se trató de una primera toma de contacto, pero con fundamentos por ambas partes que podrían derivar en una negociación en el corto plazo. El Porto requiere a un técnico con experiencia, buenos resultados y una propuesta de fútbol atractiva. Mientras que el aún entrenador de la Real Sociedad desea aterrizar en un club con una identidad definida, no demasiado lejos del País Vasco y en el que el idioma no sea una traba.

Imanol Alguacil dirigiendo a la Real Sociedad / Agencia EFE

No habla inglés y, por lo tanto, no se imaginaría viajando a destinos lejanos donde su familia no pueda sentirse cómoda. Una incorporación 'barata', pues su salario en la entidad txuri-urdin - unos 1,2 millones netos por año - encaja dentro del presupuesto del cuadro luso.

Tercer técnico con más partidos de la historia de la Real Sociedad (334), levantó una Copa del Rey en 2021 - la de la 2019/20, aplazada por la pandemia - y logró cinco clasificaciones europeas, una de ellas a la Champions League, donde precisamente se citó con el Benfica en fase de grupos y dio un baño táctico al equipo por aquel entonces entrenad por Roger Schmidt.

Andoni Zubizarreta, director deportivo del Oporto / 'X'

Otro de los puntos fuertes de Imanol, y que tanto gustan en el Porto, es su apuesta constante por la cantera, dando oportunidades a los más jóvenes. Fue decisivo en la irrupción de Oyarzabal, Zubimendi o Elustondo, o depositó su total confianza en Le Normand y Mikel Merino, ahora en Atlético de Madrid y Arsenal. Andoni Zubizarreta, director deportivo desde el pasado mes de mayo de 2024, podría ser clave en su decisión.