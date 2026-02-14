Imanol Alguacil, con las horas contadas en Arabia

El pasado mes de abril dejó un mal sabor de boca a los aficionados de la Real Sociedad: Imanol Alguacil había tomado la decisión de abandonar el club a final de temporada y no renovar su contrato, que expiraba el pasado 30 de junio, cuando cumplió la séptima campaña al mando del equipo 'txuri-urdin'.

El delantero de la Real Sociedad Mikel Oyarzábal (d) celebra el segundo gol de su equipo con el entrenador Imanol Alguacil durante el partido de LaLiga entre la Real Sociedad y el Girona, este domingo en el estadio Reale Arena. EFE/ Javier Etxezarreta / Javier Etxezarreta / EFE

El entrenador de Orio, que empezó como asistente en el filial de la Real Sociedad, no había tenido ninguna experiencia como entrenador lejos de San Sebastián y decidió poner rumbo a Arabia Saudí a sus 54 años. Alguacil eligió al Al Shaban, con el objetivo de, a sus 54 años, "despertar el rugido de estos leones y devolver a un club histórico a ganar títulos". Sin embargo, su exótica aventura ha durado realmente poco.

Mala racha

Según explican en el país saudí, el ex de la Real será cesado del cargo de entrenador del equipo saudí en las próximas horas tras la mala racha que encadena el equipo. La goleada encajada ante el Al Ahli (2-5), conjunto en el que milita Franck Kessié, entre otras estrellas, habría sido la gota que colma el vaso. Están decimoterceros, a siete puntos de la zona roja de la tabla y a casi 30 del liderato. Su Al Shabab es una de las grandes decepciones de la Saudi Pro League esta temporada.

Franck Kessié, futbolista del Al Ahli / Instagram

Con futbolistas como Yannick Carrasco, Josh Brownhill, Yacine Adli o Unai Hernández, en Riad esperaban mucho más del equipo y del entrenador, que tan solo hace unos meses empezaba su trayectoria en la liga saudí muy ilusionado: "Estoy muy contento de venir a un club histórico. La verdad es que la recepción ha sido inmejorable, he recibido mucho cariño y lo que veo también en vosotros es mucha ilusión. Mi objetivo es hacer un equipo competitivo que vaya creciendo y, por qué no, dentro de un par de años o tres volver a ser ese Al Shabab que no hace mucho ganaba cosas importantes", declaró en su llegada.

Una meta que, lejos de cumplirse, se ha convertido en un capítulo gris en su carrera como técnico. Ni punto de comparación con todo lo que consiguió en la Real, donde es una auténtica leyenda del club.