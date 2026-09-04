Así imagina Luis Enrique al PSG: "No me parece casualidad que llegue Ferran"

No ha sido precisamente un inicio idílico para el Paris Saint-Germain. Más bien irregular: una victoria, dos empates y una derrota en los primeros cuatro partidos de la 26/27. Ese único triunfo fue en Salzburgo, en la final de la Supercopa de Europa frente al Aston Villa de Unai Emery (2-1), y se tradujo en el primer trofeo de la temporada. Cuatro días después, optaba a levantar el segundo, pero una hazaña histórica del Lens hizo que el Trophée des Champions se quedase en el Bollaert-Delelis.

Fue una noche amarga para Luis Enrique, que estaba con la mosca detrás de la oreja y no se fiaba un pelo del conjunto norteño, vigente campeón de la Coupe de France. Un toque de atención para el megaproyecto parisino, que también bajó la guardia en su estreno en la Ligue 1 y tuvo que conformarse con rascar un punto en Roazhon Park, gracias a dos zarpazos del debutante Ferran.

La historia se repitió en el Pierre-Mauroy. El PSG llegó a verse 2-0 abajo, pero reaccionó a tiempo para rescatar un empate (2-2) con dos tantos en el descuento, obra de Vitinha y Marquinhos. Un punto milagroso para un equipo que, lógicamente, irá a más. Las nuevas piezas del puzle necesitan tiempo para encajar y engrasarse después de un mercado histórico en la capital, que dejó unos ingresos récord de 294,3 millones de euros desde la llegada de QSI en 2011.

De las seis incorporaciones a la plantilla, aquí nos centraremos en los futbolistas de la parcela ofensiva: Maghnes Akliouche, Mika Godts y Ferran Torres. Los tres comparten varias virtudes: movilidad, variedad ofensiva y polivalencia. Es decir, todos pueden desempeñarse en cualquiera de las tres posiciones del frente de ataque.

Maghnes Akliouche, durante un entrenamiento con el PSG / @maghnes.a

Lucho, por tanto, tiene a su disposición dos tridentes de ensueño. Y, teniendo en cuenta que el PSG es un equipo basado en la movilidad constante, sin posiciones fijas y con futbolistas extremadamente versátiles, resulta especialmente interesante analizar cómo se repartirán los roles y hasta qué punto pueden ser útiles estas tres nuevas piezas dentro del engranaje ofensivo. Para desgranar todas estas cuestiones, SPORT contactó con Fermín Suárez, analista de la 'SER' y de 'Movistar+'.

"Delanteros que sean más capaces de llegar en vez de estar"

"Lo que veo muy claro con estos perfiles es que Luis Enrique quiere una tipología de delanteros que sean más capaces de llegar en vez de estar. Por ejemplo, en este mercado ha salido Gonçalo Ramos, que seguramente es un 9 muy específico, de menos movilidad, más de área, y no me parece casualidad que salga Gonçalo Ramos y llegue Ferran", arranca.

Tres perfiles versátiles, sí, pero con matices importantes. Fermín analiza las particularidades de los dos extremos y su posible encaje: "Son dos perfiles también muy dinámicos, especialmente Mika Godts, que es un vendaval y que es un jugador que te salpica zonas interiores y que tiene muchísimo ritmo en todo lo que hace".

"Y Akliouche es un perfil muy, muy, muy talentoso, de los que viene dentro, de los que interpreta bien cómo recibir en el cuadrado. Es un perfil que tal vez tiene menos movilidad que Ferran y que Godts, pero le encaja por el hecho de venir dentro a recibir y permitirle toda la banda a Achraf o a Zaïre-Emery o al lateral que juegue en su momento", desarrolla.

Dinamismo

Más allá de las características individuales de cada futbolista, el analista tiene claro qué busca Lucho con la configuración de su ataque: duplicar las tres posiciones de arriba con perfiles capaces de aportar dinamismo, energía y movilidad por diferentes sectores del campo. "Quiere máxima liquidez en el ataque, muchísima movilidad y energía. Y lo veo claramente en estas figuras". Aunque establece una excepción: Akliouche. "Dentro de la movilidad no es tan enérgico como el resto, pero sí tiene un talentazo espectacular cuando recibe dentro".

¿Y cómo ve la figura de Ferran en este ecosistema? El de Foios, que viene con el guapo subido tras firmar la mejor temporada de su trayectoria (21 goles en 49 partidos) y de marcar el tanto que dio la segunda estrella a España, se estrenó con un doblete saliendo desde el banquillo en Roazhon Park.

Ferran, todo a favor (con un interrogante)

Fermín aporta un par de claves: "Uno, conoce perfectamente a Luis Enrique, sabe de su exigencia, sabe lo que le pide. Luego, el PSG es un equipo que genera unas secuencias de pase muy interesantes y a veces lo que falta es atacar los espacios. Por lo tanto, aquí Ferran les va a encajar de maravilla porque hay mucho jugador que tiene un gran pie. Kvaratskhelia te la pide al pie, Dembélé te la pide al pie, Vitinha te la pide al pie, Joao Neves te la pide al pie..."

Ferran, autor de un doblete en su estreno / PSG

"Entonces, toda esa capacidad para atraer a los rivales con las secuencias de pase, pues alguien las tiene que aprovechar al espacio. Y a veces al espacio lo aprovecha Fabián Ruiz, otras veces el mismo Kvara, pues también lo va a aprovechar Ferran, que me parece un delantero que se puede adaptar bien desde este punto de vista", añade.

El principal interrogante aparece en otro aspecto: su capacidad para asociarse al ritmo de un PSG que exige un nivel técnico y combinativo altísimo. "Es el reto para Ferran", asegura. Aunque destaca otras cualidades que encajan perfectamente con lo que busca Lucho: "Energía, atacar espacios y entender lo que quiere [Luis Enrique]".

Además, considera que el fichaje responde también a la necesidad de contar con una alternativa de garantías para Dembélé, capaz de competir por el puesto y asumir muchos minutos a lo largo de la temporada.

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Su disponibilidad física y su polivalencia juegan, en este sentido, a su favor: "Aparte de versátil, siempre está disponible. Es un perfil que se lesiona poco y que va a acabar teniendo, yo creo, muchos minutos".