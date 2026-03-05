Una imagen para la historia: así fue el esperado encuentro entre Messi y Trump en la Casa Blanca

5 de marzo de 2026, una fecha que pasará a la historia. Fue el día en el que Lionel Andrés Messi Cuccittini, el mejor jugador de todos los tiempos, pisó por primera vez la Casa Blanca. Participó en la recepción que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ofreció este jueves a las 4.00 PM (ET) - 22:00h (CET) - a Inter Miami como campeón de la Major League Soccer (MLS) 2025.

Un acto que suponía la primera visita del '10' argentino al Despacho Oval y, por ende, el primer encuentro cara a cara entre Leo Messi y Donald Trump. Tanto como el futbolista de Inter Miami como el presidente estadounidense participaron el pasado noviembre en el 'American Business Forum', un evento impulsado por Trump que contó con la presencia, entre otros, del presidente argentino, Javier Milei, Will Smith, Gianni Infantino, o los extenistas Serena Williams y Rafa Nadal. Sin embargo, no está claro si Messi y Trump se encontraron durante aquel evento, celebrado en el centro de Miami.

En enero de 2025, durante los últimos días de la presidencia de Joe Biden, Messi fue galardonado con la Medalla Presidencial de la Libertad. No obstante, el exculé no pudo acudir a la ceremonia de entrega en la Casa Blanca debido a incompatibilidades de agenda.

Quien no acudió a la recepción fue el copropietario de la franquicia de Fort Lauderdale y exfutbolista David Beckham, puesto que "se encuentra en Europa para el desfile de moda de su esposa”, según informó 'CNN'. Desfilaron la plantilla y el cuerpo técnico y posaron para los fotógrafos, pero faltaba un integrante: Leo Messi.

Messi, en la East Room de la Casa Blanca / YURI GRIPAS / POOL / EFE

"Mi hijo es fan tuyo y de Cristiano"

El capitán de Inter Miami entró a la sala instantes después junto con el propietario de la franquicia, Jorge Mas, y el presidente Donald Trump, quien pronunció un discurso en el que habló con tono irónico de la guerra de Irán y de Cuba. El mandatario estadounidense, entre otras cosas, pidió a los soldados iranís "que se rindan de inmediato".

Donald Trump, junto con Jorge Mas y Leo Messi, en la Casa Blanca / YURI GRIPAS / POOL / EFE

Dio la bienvenida a Messi, mientras le explicó que su hijo era muy fan suyo: "Mi hijo dijo, ¿sabes quién va a venir? Y dije, no, tengo muchas cosas que hacer [bromea]. “Es un gran fan del fútbol, pero es un gran fan tuyo. Y un caballero llamado Ronaldo, que tenemos, también fue genial", añadió. Y la cara del astro argentino, visiblemente incómodo al escucharlo, lo dijo todo.

"¿Quién es mejor, Messi o Pelé?, preguntó. "Messi", se escuchó. "Estoy de acuerdo", pronunció. "Lionel Messi es el actual MVP de la Copa del Mundo. Podrías haber ido a cualquier parte del mundo, pero elegiste venir aquí, no te culpo, el clima es estupendo aquí", prosiguió Trump.

El vigente campeón compartió en sus redes sociales su viaje hacia la capital estadounidense, donde este sábado enfrentará al DC United en el Audi Field, con motivo de la la tercera jornada de la MLS.