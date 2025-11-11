Ilusión con Musiala

El imponente inicio de curso del Bayern de Múnich relegó a un segundo plano a Jamal Musiala, que el pasado mes de julio vivió en sus propias carnes la cara más cruel de este deporte. Acuérdense, si no, de que protagonizó una acción fortuita con Gianluigi Donnarumma en el PSG-Bayern de los cuartos de final del Mundial de Clubes que encendió las alarmas en Baviera. Una imagen no apta para sensibles. Y las pruebas médicas confirmaron los peores presagios con el germano: "El atacante sufrió una fractura de peroné como consecuencia de una luxación de tobillo".

Todo un infortunio para un Musiala que disfrutaba de su primera titularidad desde el 5 de abril, fecha en la que sufrió un desgarro muscular que le mantuvo dos meses y medio en la enfermería. Ocurrió durante el tiempo de descuento de la primera mitad de la eliminatoria ante los parisinos cuando, en su intento de rebañar un balón que iba a salir por línea de fondo, chocó con un Donnarumma que salió a atajar el esférico pero cazó al germano. Y sucedió tan rápido que no pudo reaccionar y retirar el pie izquierdo, que se dobló durante la caída.

La grave lesión de Musiala / AP

Max Eberl, director deportivo del Bayern, expresó el dolor que sintió el club tras este durísimo golpe: "Esta grave lesión y la larga ausencia son un verdadero shock para Jamal y para todos nosotros. Esto afecta duramente al FC Bayern. Todos sabemos lo fundamental que es Jamal para nuestro fútbol y el papel fundamental que desempeña en nuestro equipo. Estará de baja un largo periodo", comunicó. "Todas mis oraciones y buenos deseos están contigo Jamal Musiala", escribió Donnarumma en sus redes, devastado por la terrible lesión de su rival.

Optimismo

Según las primeras exploraciones médicas, el mediapunta estaría, como mínimo, cuatro meses KO. Dicho de otra forma, (en teoría) no se le esperaba hasta 2026. Por ello sorprendió gratamente verle completar una sesión de entrenamiento individual junto al preparador físico Simon Martinello, en la que, incluso, pudo trabajar con balón por primera vez desde su grave lesión.

Muestra de que la estrella bávara va cumpliendo plazos para desatar el optimismo en un Bayern que por ahora se las arregló a las mil maravillas sin él sobre el césped pero ganará en calidad y verticalidad en los últimos metros. Kompany, por ahora, fue probando a distintos futbolistas esa demarcación, como fueron los casos de Serge Gnabry, Harry Kane o Michael Olise. Ya queda menos para volver a disfrutar de Jamal Musiala.