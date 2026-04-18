La ilusión de Cesc se diluye: la Champions se escapa

La Champions es un sueño en Como y para el Como 1907, un club que hace menos de una década topó con sus huesos en la Serie D -cuarta categoría del fútbol italiano-. La Llegada de los hermanos Hartono, empresarios indonesios, a orillas de lago resultó clave en el resurgir de la entidad lombarda, hasta tal punto que esta temporada se ha convertido en el equipo revelación ya no de Italia sino de Europa.

La ilusión de jugar la máxima competición continental sigue intacta en Como, pese a que la última racha de resultados ha pinchado ligeramente el globo en el conjunto dirigido por Cesc Fàbregas. La última, este viernes frente al Sassuolo, en un duelo donde siempre fueron a remolque.

Nico Paz, insuficiente

La velocidad en las transiciones de los 'neroverdi' fue letal para un Como que, pese a monopolizar la posesión, no pudo hincarle el diente al bloque bajo planteado por Fabio Grosso. Dos chispazos antes del intermedio fueron suficientes y ni el gol de Nico Paz, en el añadido del primer tiempo, alteró el rigor defensivo local.

El Como apenas ha sumado un punto de los últimos nueve posibles, siendo superados en la clasificación por la Juventus, ahora mismo equipo que marca la zona Champions con dos puntos de ventaja y un partido menos que los entrenados por Cesc, a falta de cinco jornadas para la conclusión de la Serie A.

Cesc Fàbregas está haciendo una gran labor en el Como / EFE

"Tenemos que pedir disculpas a nuestros seguidores. No hemos estado a la altura y el Sassuolo nos ha dado una verdadera lección. Nosotros no hemos estado lúcidos en ningún momento. El Sassuolo no había defendido nunca en bloque bajo y hoy han adoptado esa táctica para hacernos daño. No hemos trabajado bien", apuntaba el técnico de Arenys de Mar a la conclusión del partido en el Mapei Stadium.

No piensa en salir del Como, de momento

Cesc completa su segunda temporada en el Como 1907 donde ha cautivado con su método, su filosofía y su repertorio táctico a la afición del Giuseppe Sinigaglia. El catalán tiene contrato con el club lombardo hasta 2028, aunque algunos clubes le tienen en su agenda para un futuro cercano.

El pasado verano, sin ir más lejos, el Bayer Leverkusen vio en su figura el relevo ideal de Xabi Alonso, aunque Cesc acabó declinando la oferta para continuar en el proyecto iniciado en 2024. "El proyecto es muy importante. El año pasado tuve contactos, pero decidí quedarme porque me siento muy a gusto con lo que puedo hacer aquí", afirmaba el exazulgrana esta misma semana.