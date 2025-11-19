Ilie Sánchez, el 'protegido' de Luis Enrique que nunca debutó con el Barça

Ilie Sánchez Farrés (Barcelona, 1990) no llegó a debutar en partido oficial con el primer equipo del Barça. Pese a ello, nunca bajó los brazos. Humilde, muy culé y un profesional de la cabeza a los pies, inició su recorrido futbolístico en el Martinenc y, dos años después, probaría en la FCB Escola. Tras pasar por el fútbol base de Collblanc o Cornellà, regresó para unirse a las filas del Juvenil A. A partir de ahí, iría quemando etapas hasta pisar el Barça B (ahora Barça Atlètic), donde tendría el honor y la responsabilidad de llevar el brazalete de capitán a las órdenes de un Luis Enriqueque le marcaría especialmente.

Al actual técnico del París Saint-Germain le encantaba Ilie. Llegó incluso a pronunciar en una rueda de prensa que le animaba a escribir un libro para hablar de todo aquello que implicaba ser futbolista profesional. Un tipo trabajador como el que más y que picaba piedra para hacerse un hueco en el Barça. Su polivalencia fue de gran utilidad para el asturiano, que le reconvirtió de centrocampista a lateral derecho - una posición inédita para él - en un curso debut con el filial azulgrana, en la 2009/10. Y no se movió de ahí durante todo el playoff de ascenso.

Ilie Sánchez durante su etapa en el Barça B / Joan Monfort

Capitán

Nieto de Joan César Farrés, director de La Masia (1987-2000), fue partícipe del ascenso a Segunda División e importante en los esquemas de Lucho que firmó la mejor clasificación histórica del filial al terminar en tercera posición. Se perdió la 11/12 por una lesión que se complicó más de lo esperado y regresó por la puerta grande, volviendo a ser el capitán del Barça B en la 2012/13. Con Eusebio Sacristán, asimismo, rendió a gran nivel y vivió un año muy bonito.

En verano de 2014 rescindió el último año contrato que le quedaba e hizo las maletas rumbo al Múnich 1860 - ahora en la tercera alemana - y, en mayo de 2015, se reencontró con Luis Enrique, al que visitó en el hotel de concentración en el que se encontraba un Barça que se enfrentaba al Bayern de Múnich de Pep Guardiola en la vuelta de las semifinales de la Champions League que terminaron alzando al cielo de Berlín semanas después.

No llegó a jugar un partido oficial con el primer equipo, pero sí que lo hizo en amistosos. Se lo llevó Guardiola en verano de 2010 y disputó - como lateral derecho - sus primeros minutos ante el Valerenga IF en Oslo. Dos años después, en 2012, ya recuperado de la mencionada lesión, completó la pretemporada con Tito Vilanova, llegando a enfrentarse a Manchester United y PSG.

Sueño americano

En el Austin desde el pasado mes de diciembre, Ilie, que se desvinculó de Los Angeles FC tras tres temporadas, desarrollaría gran parte de su trayectoria en Estados Unidos. Vivió una cesión en el Elche en la 15/16 y estuvo unos seis meses como agente libre antes de emprender su sueño americano de la mano del Kansas City, donde defendió los intereses de los 'Wizards' durante cinco años.

"Al hablar con Rodolfo y Nico sobre sus planes para la próxima temporada, quedó claro rápidamente que fichar por el Austin FC era la mejor elección para mí", aseguró el futbolista forjado en La Masia tras fichar por su actual equipo. Y ya es toda una institución en una franquicia fundada en 2018 y que participa en la Conferencia Oeste de la MLS, siendo el capitán de Los Verdes.

Testarazo en Montjuïc

Se unió, 'in extremis', a la lista de Gerard López para el Catalunya-Palestina para cubrir, junto a Arnau Campeny del Europa, las bajas de última hora de Arnau Martínez y Àlex Moreno debido a la infortuna lesión de Daley Blind. Partió como titular, y de central, posición en la que no se empleó en La Masia ni ahora en el Austin, donde actúa de pivote.

Fue uno de los nombres propios de la Selecció al abrir la lata con un testarazo a balón parado. Sergio Gómez puso el balón con rosca al área e Ilie remató a placer. Manera inmejorable de festejar su primera convocatoria con Catalunya.