Ilaix Moriba ya está de vuelta y su futuro sigue abierto

El Celta recupera a uno de sus futbolistas más importantes. Ilaix Moriba recibió este jueves el alta médica tras superar la tenosinovitis en el tendón de Aquiles derecho que le había impedido participar en el primer amistoso de la pretemporada frente al Braga. El internacional guineano completó la sesión de entrenamiento en Afouteza sin molestias y apunta a reaparecer este sábado ante el Sporting de Gijón.

La noticia supone un importante alivio para Claudio Giráldez. No en vano, Ilaix fue una de las piezas indispensables del técnico celeste durante la pasada campaña. El centrocampista disputó 48 partidos oficiales y acumuló 3.509 minutos entre LaLiga, Europa League y Copa del Rey, cifras que reflejan su peso específico en el equipo vigués.

Más allá de su recuperación, el nombre de Ilaix continúa ligado a uno de los asuntos pendientes del verano celeste, su futuro. Después de consolidarse como uno de los futbolistas más destacados del Celta, el guineano sigue siendo un jugador con cartel en el mercado y su situación continúa bajo observación a pocas semanas del inicio de la competición oficial.

El club gallego ejecutó el pasado verano la opción de compra pactada con el RB Leipzig tras el buen rendimiento ofrecido por el mediocentro durante su cesión. Con contrato de larga duración en Balaídos, la intención inicial del Celta pasa por mantener a uno de los pilares del proyecto de Giráldez. Sin embargo, el mercado todavía está abierto y una eventual oferta importante podría alterar el escenario.

Formado en La Masia y considerado durante años una de las grandes promesas del fútbol español, Ilaix parece haber encontrado en Vigo la estabilidad que necesitaba tras sus etapas en el RB Leipzig, el Valencia y el Getafe. A sus 23 años, afronta una temporada que puede resultar decisiva para consolidarse definitivamente en la élite y seguir creciendo en un equipo que volverá a competir en Europa.

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Mientras tanto, el primer paso ya está dado, ya que la lesión ha quedado atrás. Y eso permite al Celta recuperar a uno de sus motores para una pretemporada en la que Giráldez quiere empezar a construir un equipo que volverá a aspirar a dar guerra tanto en LaLiga como en el continente.