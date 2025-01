Icardi 'enciende' las redes y ataca a Wanda Nara: "Me acusaron de violencia..."

La historia entre Mauro Icardi y Wanda Nara tiene cuerda para rato. Sin ir más lejos, el jugador que pasó por La Masia y fue ex de Inter o PSG, y es actual futbolista de Galatasaray, publicó un largo texto en su cuenta de Instagram dirigido a su exmujer y madre de sus dos hijas, Wanda Nara. Un comunicado en el que expresa que quiere defenderse de las mentiras de su exmujer, a la que acusa de manipular psicológicamente a sus hijas de 8 y 9 años.

Garantiza, además, que Wanda Nara mantiene una relación sentimental con el cantante L-Gante desde hace tres años, cuando aún estaban juntos. Y asegura que el artista argentino también ha sido engañado por la modelo, con un futbolista senegalés en Dubai, en la celebración del cumpleaños de uno de los hijos mayores de Wanda, que fue fruto de su anterior relación con Maxi López.

Esta es la publicación al completo de Mauro Icardi en su cuenta de Instagram:

"Como todos saben, no es mi estilo revelar nada sobre mis hijas, como me pidió un juez y un defensor de menores, pero me veo obligado a responder, ante todas las crueles mentiras de su madre. para no dar por sentado sus perversas falsedades.

¿Hasta cuándo queremos creer y vivir en mentiras?

1 - Me expulsaron de mi propio apartamento con una falsa acusación de violencia.

2 - Me excluyeron a la madrugada de un sábado en Santa Bárbara, a horas de ser operado de una lesión en la rodilla, con otra denuncia falsa de violencia, que tenía armas, lo cual no sucedió, yo no tenía armas, no agredí a nadie y yo. Estaba durmiendo solo.

3 - Tenían que entregarme a mis hijas el 13 de diciembre y desconectaron los teléfonos hasta el 17 porque la madre viajaba con su 'prometido' por Europa. Confirmaron en un mensaje directo que tenían una relación desde hacía tres años. mientras ella estaba casada conmigo y me juraba y. hijas, que era un 'amigo'... (Pero siguen culpando a otras personas, hipocresía, ¿no?)

4 - El 25 de diciembre, la 'Madre de América' tuvo que venir a recoger a sus hijas, porque el tribunal dictaminó... Pasaron la Navidad con su padre y la idea era estar con su madre a fin de año. Pero como la señora se ofendió porque no le dieron lo que quería, se fue a Punta del Este sin venir a recogerlos, alegando que no tenía 10 millones de pesos para pagar el depósito. Pero los tenía para el avión privado y para todo el circo ostentoso que suele rodearla, sin mencionar que días antes deposité 10 mil dólares en su cuenta italiana. No cumplió la promesa que les había hecho a sus hijas y las dejó con la maleta preparada...

Por mi parte, tras su abandono, decidí sin lugar a dudas cancelar el plan que tenía de pasar la Nochevieja con amigos y Me quedé con mis hijas... como lo vengo haciendo desde hace más de dos años, en los que usted decidió darle prioridad a su vida en detrimento de sus hijas.

5 - Cuando terminaron las 'vacaciones', quiso a la fuerza que le entregara a mis hijas, a quienes manipuló con llamadas durante días, porque ellas mismas le decían que no querían ir a casa de su papá. Dijeron ser felices, vivir en un ambiente familiar, divertido, con niños de su edad, donde nunca hubo comentarios maliciosos o irrespetuosos hacia su madre.

6 - Como si todo esto fuera poco, les dijo a sus hijas que vendría a recogerlas el 5 de enero. La esperaron vestida y expectante, pero una vez más no apareció. El día 6, tras la intervención de mis abogados, recibió a sus hijas en una estación de servicio, tal como lo solicitó.

7 - Nunca digo nada malo de mi madre a mis hijas. Ni siquiera les cuento que decidió dejar a su familia por la persona que fue su amante durante tres años y que terminó convirtiéndose en su 'prometido'... y por quien se radicó en Argentina durante dos años cuando las niñas eran en la escuela de Türkiye. En la práctica, sólo estuvo fuera de Argentina durante los únicos tres meses que su prometido estuvo en prisión.

8 - El 'prometido' quedó tan engañado como yo, pues en enero de 2023 conoció al jugador senegalés en Dubai, mientras se celebraba el cumpleaños de su hijo, que celebraba con sus hermanos y familiares. Llegó a la fiesta a las 23:30 horas, 30 minutos antes de que terminara el cumpleaños de su hijo.

9 - Podría trabajar en Europa. De hecho, lo hizo con gran éxito en Italia. Porque nuestras hijas nunca han vivido en Argentina.

10 - Intentas ridiculizarme en público. Pero estoy orgullosa de haber luchado y suplicado hasta el absurdo para salvar a nuestra familia, como muchas veces me pedían mis hijas.

11 - Cuando intentas ridiculizarme, no te importa el daño que les haces a tus hijos e hijas, que ven viralizarse la sexualidad de su madre, su padre o su padrastro. Los niños tienen que mirar a sus amigos con vergüenza. Deja claro que su guerra es más importante que sus hijos.

12 - Después de 20 días de ver a sus hijas, lo primero que hace es manipularlas, al punto de decir cosas bárbaras que puedo comprobar que son falsas, exponiéndolas al odio que le tiene a la persona que está a mi lado estos días. , haciendo creer a dos niñas de 8 y 9 años que nuestra familia se separó por culpa de ella [la actriz y cantante China Suárez]. No tiene el coraje de decirles la verdad a sus hijas. Que fue ella quien decidió separarse y formalizar una relación extramatrimonial que había durado tres años. ¿A quién quieres mentirle? ¿Quién quiere engañar? ¡Basta de mentiras, por el amor de Dios!

13 - Mis hijas siempre supieron que Eugénia era 'La China'. La buscaron en YouTube y Spotify para escuchar sus canciones y se hicieron fans. Tengo pruebas de ello, pero preservaré su integridad.

14 - Todo lo que digo y publico lo hago gracias a las mentiras y difamaciones de la madre de mis hijas, sin preocuparme por su bienestar y salud mental.

15 - Me duele en el alma saber que están siendo manipulados psicológicamente por su madre. Pero confío en la justicia. Estoy seguro de que voy en una buena dirección. Me llevaron ante la justicia, querían ensuciarme, pero con la verdad siempre salimos victoriosos".