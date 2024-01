Este Ibrahimovic no es Zlatan y le sigue media Europa

No, no se trata de un familiar de Zlatan. A pesar de que el sueco sea uno de sus ídolos, Arijon Ibrahimovic no tiene ningún vínculo con el exdelantero del Barça más allá de compartir apellido. El joven talento del Bayern nació en Nurenberg, tiene orígenes kosovares y actualmente está llamando la atención de muchos clubes con su rendimiento en su préstamo al Frosinone.

Cumplió 18 años hace un mes pero ya ha jugado en Bundesliga y en Serie A. Un talento precoz que tuvo que salir del Bayern este verano para buscar minutos lejos de la que ha sido su casa desde los 13 años. En el Frosinone le costó encajar, pero desde octubre empezó a sumar minutos y solo un proceso gripal le apartó de la titularidad.

Internacional en las categorías inferiores de Alemania, Ibrahimovic es un jugador que puede actuar por todo el frente de ataque, especialmente en la línea de mediapuntas. Aunque su sitio natural es por el centro, en la Sere A se ha asentado como extremo por la izquierda, aprovechando su calidad técnica y su descaro en una posición donde tiene más espacios.

El rendimiento no ha pasado desapercibido y Arijon podría ser uno de los culebrones del próximo verano. Primero, porque el Frosinone tiene una opción de compra de 3.5 millones de euros, con el Bayern guardándose un porcentaje de la próxima venta (20% según indican medios alemanes) y una opción de recompra valorada en 14 millones de euros.

Su futuro, sin embargo, podría no estar en ninguno de los dos clubes. Según explica Sky Sports Alemania, equipos de Portugal, Italia y el propio país germano van tras su fichaje. El medio destaca especialmente al Sporting de Portugal, al Milan y al Eintracht de Frankfurt.