Ibrahimovic entrega un premio al hijo de Messi: "Si quieren ver a un Messi en miniatura, mirad a Ciro"

Zlatan Ibrahimovic se rinde a la familia Messi. El exfutbolista sueco volvió a aparecer públicamente para ofrecer unas palabras hacia el hijo de Leo Messi, un discurso que no tardó en hacerse viral por redes sociales.

El que fuera jugador del FC Barcelona, entre muchos otros equipos como Ajax, Inter, Milan, United, Juventus o PSG, fue el encargado de entregar un premio a Ciro Messi después de que este destacase en un torneo de categoría sub-8 en Estados Unidos con el Inter Miami, mismo club que su padre Leo.

Ibrahimovic quiso elogiar su talento, comparándole con su padre y sintiéndose orgulloso de ser la persona encargada de entregarle el galardón que reconoce como máximo goleador a Ciro, que a sus 7 años aceptó el premio con ilusión.

"Si quieren ver una versión en miniatura de Messi, tienen que ver a Ciro Messi", comenzó diciendo Zlatan. "Me alegra darle este premio (el de máximo goleador del torneo). Este chico llegará lejos en el futuro", concluyó Ibrahimovic, en unas declaraciones llenas de esperanza para el hijo de la leyenda del FC Barcelona y, sobre todo, para el Inter Miami, club en el que milita.