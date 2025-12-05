Ibrahim Maza acelera el relevo de Wirtz

Hace frío fuera de Leverkusen. El flamante fichaje de Florian Wirtz por el Liverpool a cambio de 125 millones de euros, de momento, no ha salido como se esperaba. El de Pulheim aún no se ha estrenado como goleador 'red', y sus actuaciones están lejos del nivel que enamoraba en la Bundesliga, condicionado en parte por la mayor exigencia característica de la Premier.

En su antiguo hogar, y más alejado del foco mediático, empieza a abrirse paso un jugador cuyo fichaje pasó casi desapercibido este verano, pero que llegaba como un potencial reemplazo de Wirtz. Y cada vez se está acercando más.

Hablamos de Ibrahim Maza (Berlín, 24 de noviembre de 2005), de nacionalidad argelina, que aterrizó en la ciudad a orillas del Rin procedente del Hertha Berlín, por 12 millones de euros. En principio, el fichaje estrella para llenar el vacío creativo que dejaba Wirtz era Malik Tillman, tras una campaña estelar con el PSV que lo convirtió en el traspaso más caro de la historia del Leverkusen (35 millones).

Sin embargo, pese a su versatilidad y capacidad goleadora, la llegada del ex del Bayern estaba orientada a repartir la carga ofensiva entre varios jugadores, en lugar de buscar un clon del mediapunta alemán. Maza, en cambio, fue fichado en mayo, cuando Wirtz aún seguía en el equipo. Aunque ya se sabía que saldría en verano, el joven argelino aterrizó como un perfil más ajustado a sus características, pensado desde el inicio para ocupar su hueco.

Maza celebra un gol con Grimaldo en el Etihad / Associated Press / LaPresse / LAP

Maza imita a Wirtz en la velocidad, el control en espacios reducidos, los cambios rápidos de dirección y la inventiva en el último tercio del campo. Sus progresiones, movimiento sin balón hacia los huecos y su disparo inmediato tras el regate lo posicionan como un sustituto hecho a medida de Florian.

Pidiendo a gritos su puesto en el once

Las cualidades que ya mostraba en la capital alemana se están reflejando cada vez más en el BayArena. Suyo fue el gol en el Signal Iduna Park que eliminó al Dortmund de la DFB Pokal esta semana. Días antes, de sus botas nació la asistencia a Kofane, también contra el Dortmund. Y volvió a brillar en el asalto al Etihad, asistiendo a Patrick Schick en el segundo tanto.

En estos últimos tres partidos ha jugado los 90 minutos y ha respondido con gol o asistencia. Hjulmand ya sabe que cuando le da continuidad, la joya argelina responde. No es casualidad que el anterior encuentro en el que Maza disputó los 90 minutos acabara anotando un doblete ante el Heidenheim. Aún es pronto para afirmarlo, pero puede que estas últimas actuaciones le hayan hecho merecedor de un puesto fijo en el once.

Ibrahim Maza anota un gol ante el Dortmund / Associated Press/LaPresse / LAP

Momento de brillar en la Copa África

Aunque todavía no se ha hecho oficial la lista de Argelia, que intentará repetir el título conquistado en 2019, Ibrahim Maza podría tener una oportunidad de oro para consolidarse como una de las estrellas emergentes de la Bundesliga.

El joven talento ya participó en los clasificatorios del Mundial, torneo al que Argelia regresa tras perderse las dos últimas ediciones. La joya del Leverkusen podría vivir este diciembre su primer gran torneo internacional junto a figuras como Mahrez, Gouiri, Bensebaini o Aït-Nouri.