Ibra toma la palabra: "Hemos fichado a un líder, no podíamos decir que no"

El AC Milan se encuentra en un momento crucial de la temporada. Después de levantar la Supercoppa de Italia a principios de mes, los rossoneri intentan remontar su difícil situación en Serie A, en la que son séptimos. Bajo la dirección de Sérgio Conceiçao el equipo ha mejorado, pero la gran cantidad de puntos perdidos durante la primera vuelta están siendo demasiado lastre.

Con la premisa de escalar posiciones en la tabla, este lunes el club presentó oficialmente a su nueva incorporación: Kyle Walker. El lateral inglés compareció en sala de prensa junto a Zlatan Ibrahimovic, asesor principal de la propiedad del club y pieza clave en la operación.

Ibra, fiel a su tradicional actitud, no quiso esconderse y respondió todas las preguntas con la mayor naturalidad y contundencia posibles. Zlatan no dudó en describir la llegada de Walker como un golpe encima de la mesa: "Kyle es un gran líder y un 'alfa' en el vestuario. Tiene experiencia y nos aportará mucha calidad", afirmó.

Zlatan junto a Kyle Walker / AC Milan

Asimismo, pese a tener ya varios laterales derechos en plantilla, justificó la necesidad de su llegada: "No podíamos decir que no, ya que es mejor tenerlo con nosotros. Con Walker se abrió una posibilidad que en realidad no correspondía a un objetivo real".

¿Más refuerzos en enero?

Tras Walker, la dirección deportiva milanista está rastreando el mercado para intentar cerrar otra incorporación durante esta última semana. Uno de los nombres más comentados es el de Santiago Giménez, delantero argentino del Feyenoord. Quizás lo recuerden por su reciente doblete al Bayern Múnich en Champions League.

Ibra, buen conocedor de las condiciones que debe tener un atacante, describió a Giménez como "un delantero fuerte y con gran talento y potencial". No obstante, recordó que cerrar este tipo de incorporaciones en los mercados invernales "nunca es tarea fácil".

Champions

Renovaciones y Top-8 en Champions

Tan importante es fichar como retener el talento del que ya dispones en casa. Es por eso que el exfutbolista sueco explicó que las renovaciones de Theo Hernández, Maignan y Reijnders están bajo control: "Siempre hablamos con ellos y puedo garantizar que los tres quieren jugar en Milán", reveló. Cabe recordar que los tres futbolistas son piezas fundamentales para Conceiçao.

Zlatan también quiso recordar que pese a la situación en Serie A, la plantilla se encuentra entre los ocho primeros de la tabla en Liga de Campeones. Esto permitiría al Milan clasificarse directamente para los octavos de final y ahorrarse una ronda previa. Sin embargo, para asegurarse el pase directo deberá ganar en Zagreb en la última jornada.

La pelea Conceiçao-Calabria

Finalmente, Ibra también le quitó importancia al pique que tuvieron entrenador y capitán del Milan tras la agónica victoria ante el Parma. La escena sucedió en el centro del campo, mientras jugadores y miembros del staff técnico separaban a ambos protagonistas.

Así fue la 'tangana' entre Calabria y Conceição / Twitter

El de Malmö justificó la pelea debido a la adrenalina del encuentro: "Fue un momento caliente y con mucha adrenalina, ya que son dos ganadores. Entiendo que desde fuera no fue bonito verlo, pero me ha pasado mil veces en mi carrera. Lo importante es resolverlo y ya está hecho", sentenció.