¿Qué fue de 'Ibi' Afellay? La perla holandesa que Guardiola trajo al Barça

El Barça pagó 3 millones de euros por él. Su vídeo de presentación despertó pasiones, mostrándolo ante los culés como un virtuoso del balón que podía convertirse en una estrella mundial. Ganó una Champions, una Liga y dos Supercopas de España, e incluso brilló en el Santiago Bernabéu con una asistencia que llevó al Barça a Wembley en 2011. Pero las lesiones frustraron su experiencia en el Camp Nou. ¿Qué fue de Ibrahim Afellay?

Nacido en Utrecht el 2 de abril de 1986, Afellay creció en una familia humilde de raíces marroquíes. Su historia personal estuvo marcada por el fallecimiento de su padre cuando era niño, y fue su madre quien sacó adelante a él y a su hermano Alí. Ese carácter forjado en la adversidad le permitió irrumpir en el fútbol neerlandés como una de las perlas más deslumbrantes de su generación, con solo 17 años, y manejar la presión que eso conlleva.

Ibrahim Afellay, durante su etapa en el PSV Eindhoven / PSV Eindhoven

Vertical, técnico y eléctrico, con facilidad para romper líneas desde la mediapunta o desde la banda, Afellay lo tenía todo para ser un futbolista determinante. Por eso, Pep Guardiola pidió su fichaje en el invierno de 2011. En Barcelona se vivió como la llegada de un diamante por pulir que costó 3 millones de euros. Su vídeo de presentación animó a los culés: aquel jugador era capaz de todo.

Ibrahim Afellay, durante su presentación como jugador el Barça / SPORT

Afellay tuvo momentos impresionantes, en los que pudo sacar a relucir su talento. Una de esas noches llegó en la ida de la semifinal de la Champions League en el Santiago Bernabéu. Una gran jugada suya por la derecha significó el 0-2 de Leo Messi y, por ende, medio billete para jugar la final de Wembley, donde el Barça besó la gloria ante el Manchester United. Por desgracia, las lesiones le cortaron las alas. Entre recaídas e ilusiones rotas, el Barça terminó por cederlo en busca de minutos: primero al Schalke 04 alemán y luego al Olympiacos griego. En ambos clubes dejó destellos, pero nunca la versión completa que asomó en Eindhoven.

La noche en la que Ibrahim Afellay, fue decisivo para el Barça en el Santiago Bernabéu / VALENTI ENRICH

Acabó siendo traspasado al Stoke City, donde tampoco logró recuperar su mejor nivel. En cuanto a selecciones, pudo jugar con Marruecos, pero eligió a los Países Bajos. Con la 'Oranje' disputó dos Eurocopas (2008 y 2012) y un Mundial, el de 2010, donde la selección quedó subcampeona del mundo ante España. Participó en tres partidos de aquella cita, siempre desde el banquillo, aportando desborde y aire fresco en los minutos finales.

Su adiós de los terrenos de juego llegó en febrero de 2021, curiosamente en el club donde todo empezó: el PSV. Pero Afellay no se desligó del fútbol. Probó suerte en los banquillos, primero formándose en el Feyenoord en 2023, luego como asistente de Robin van Persie en la sub-19 de Holanda y, posteriormente, regresando al propio Feyenoord como ayudante en los equipos sub-18 y sub-19. El pasado 30 de junio se desvinculó definitivamente del club.

Van Persie y Afellay, juntos en la selección de Holanda durante su etapa de futbolistas / 'X'

Hoy, con 38 años, Afellay ha encontrado estabilidad como analista televisivo. Es una de las voces de NOS Studio Voetbal, donde se ha consolidado como comentarista. Se centra especialmente en la cobertura del PSV de Peter Bosz, líder indiscutible en los Países Bajos esta temporada y con un rendimiento notable en la Champions. ‘Ibi’ Afellay no llegó a ser la estrella mundial que muchos imaginaban cuando Guardiola le abrió las puertas del Camp Nou, pero dejó un recuerdo agridulce: el de un talento finísimo castigado por las malditas lesiones.