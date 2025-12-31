La IA sentencia: estos son los mejores jugadores del año 2025

La IA es una herramienta imparcial que, la mayoría de veces, ayuda a entender mejor el mundo. En el fútbol, no todo son las estadísticas, pero éstas complementan el sentimiento de pertenencia y contribuyen a explicar y ordenar el juego.

En este sentido, la empresa Olocip, especializada en IA aplicada al fútbol y propiedad de Esteban Granero, ha analizado el rendimiento objetivo en términos deportivos de los jugadores este año 2025 y ha identificado a los mejores jugadores y más destacados del año. En este sentido, el modelo se basa en distinguir a los jugadores que hayan generado un mayor impacto real en sus equipos mediante el valor de sus acciones sobre el terreno de juego durante todo el año. Dicha IA "no solo considera la cantidad de acciones realizadas, sino que evalúa cada acción según la variación en la probabilidad de marcar o encajar gol del equipo", explica la empresa.

Así, según el análisis de la herramienta, Kylian Mbappé, del Real Madrid ha sido el jugador de las cinco grandes ligas y las principales competiciones europeas que más ha impacto ha tenido en su equipo (37,6 de valor), seguido por Michael Olise, del Bayern de Múnich (27,3 de valor) y Harry Kane, también del equipo alemán (22,5 de valor). La alineación la forman cuatro jugadores de la Bundesliga, tres de la Premier League, dos futbolistas de LaLiga y dos más de la Ligue 1.

Mbappé, el jugador que más influye en su equipo en 2025

El once de los mejores jugadores según la IA de Olocip del 2025 está formado por Joan García (FC Barcelona) en portería; pareja de centrales formada por Van Dijk (Liverpool) y Koch (Eintracht) y Nuno Mendes (PSG) y Kimmich (Bayern) en los laterales. El centro del campo liderado por Declan Rice (Arsenal) y Vitinha (PSG); con Mbappé (Real Madrid) y Olise (Bayern) en los extremos. La punta de ataque la forman Kane (Bayern) y Haaland (Manchester City).

Los jugaodres con mejor rendimiento del año 2025 / Olocip

En España, en el once de jugadores de 2025 que más impacto acumulado con sus equipos en LaLiga EA Sports, se mantienen Joan Garcia y Mbappé, y aparecen dos jugadores más del Barça (Lamine Yamal y Pedri), además de dos del Atlético de Madrid (Julián Álvarez y Álex Baena) y otros dos del RCD Espanyol (Carlos Romero y Cabrera). Osasuna, Betis y Alavés suman un participante cada uno.

Según los números, destaca el valor de Kylian Mbappé, que ha contribuido con sus acciones totales a que el Real Madrid haya generado 28,8 goles por encima de los esperados. El delantero del conjunto madridista ha generado más del doble de valor que el segundo jugador con mejor rendimiento de la competición española, que es Joan Garcia, con 13,9.

El mejor once de LaLiga acorde a su rendimiento deportivo según la IA / Olocip

El mejor once de LaLiga del año 2025, según la IA, está formado por: Joan García (RCD Espanyol y FC Barcelona) en portería, Cabrera (RCD Espanyol) y Catena (Osasuna) como centrales y Carlos Romero (RCD Espanyol) y Nahuel Tenaglia (Alavés) como laterales. El centro del campo está compuesto por Baena (Villarreal y Atlético de Madrid) y Pedri (FC Barcelona), con Antony (Real Betis) y Lamine Yamal (FC Barcelona) en los costados. La delantera está formada por Julián Alvarez (Atlético de Madrid) y Mbappé (Real Madrid).