La IA no da opción al Barça en Champions

La máquina predictiva de Opta no ha esperado ni al sorteo de octavos de final de la Champions y ya muestra la lista de favoritos para llevarse la ansiada 'Orejona'. Una vez terminada la ronda de playoff y conocidos los 16 equipos que disputarán la fase final de la competición, el superordenador da su veredicto y su predicción. A pesar de que el Real Madrid eliminó al Manchester City con una gran actuación en el Bernabéu, 'The Analyst' no coloca a los blancos como los principales favoritos .

La lista la encabeza el Liverpool con un 20.2% seguido de Arsenal (16.8%), Barcelona (12.7%) e Inter de Milán (12.4%). El conjunto blanco entra en el top 5 con un 10.5% de probabilidades de ganar la Champions, mientras su rival madrileño, el Atlético, se coloca en novena posición(3.8%)

Por delante del conjunto del Cholo Simeone se sitúan equipos como PSG, Bayer Leverkusen y Bayern de Múnich donde su porcentaje oscila entre el 5 y el 10% de probabilidades, mientras que en la parte baja del ranking aparecen Aston Villa, Lille, Benfica, PSV, Borussia Dortmund, Brujas y Feyenoord, que cuentan con las probabilidades más bajas de éxito, menos del 1%.

¿Qué criterios sigue el superordenador?

Según explican en The Analyst, la metodología del modelo de Opta tiene en cuenta múltiples variables para predecir el rendimiento de cada equipo:

Cuotas del mercado de apuestas: percepción del rendimiento actual y potencial de los equipos

percepción del rendimiento actual y potencial de los equipos Power Ranking de Opta: clasificación de los equipos en función de su desempeño histórico y reciente

clasificación de los equipos en función de su desempeño histórico y reciente Simulaciones de 10.000 escenarios posibles para determinar las probabilidades finales de cada club

Con estos cálculos, el superordenador intenta prever el desarrollo del torneo. Tocará esperar al sorte de la Champions que se realiza mañana a las 12, ya que, el rival que toque en esta fase puede canviar significativamente las probabilidades de clasificación de los equipos, un cruce más asequible o más complicado puede modificar el panorama completamente. Cabe recalcar que la ia no es un ciencia exacta, y por ende, esto solamente son predicciones, el azar juega un papel muy importante en el fútbol, veremos que pasa realmente.