El insulto de Dembélé a Balerdi en el clásico de Francia: “¡Es un inútil!"

El PSG se impuso de forma aplastante ante el Olympique de Marsella este domingo 8 de febrero en el Parque De Los Príncipes, en la jornada 21 de la Ligue 1. La humillación por 5-0 del equipo parisino ante el Marsella mantiene líder a 'Les Parisiens' con una 'inyección' extra de autoestima.

El clásico de Francia no solo dejó un resultado abultado, fue un partido lleno de polémica. Leonardo Balerdi, el capitán del Olympique de Marsella, protagonizó el objeto de mofa de la noche. El actual Balón de Oro, Ousmane Dembélé, cruzó unas palabras con el mediocentro de 'Les Phocéens' Pierre-Emile Højbjerg, en las que ridiculizaba la actuación del capitán del 'OM': “¡Balerdi es un inútil!... Y lo sabes. No para de abrir la boca“.

Dembélé no fue el único. Khvicha Kvaratskhelia, extremo izquierdo del PSG, le 'lanzó' un beso a Balerdi en la celebración de su gol, haciendo aún más grande la ofensa del equipo visitante.

El equipo parisino fue una apisonadora ante la debilidad defensiva del 'OM', que además mantuvo la portería a cero. Con este último 'Classique' de la Ligue 1, ya son 55 derrotas del Olympique de Lyon ante el PSG, de los 122 partidos disputados entre ambos equipos, solamente fueron 36 las victorias de 'Les Olympiens'.

El peor parado de este encuentro no es el equipo ni los jugadores. La goleada precipitó la salida del entrenador Roberto De Zerbi, quien había asumido llevar al Marsella a pelear por 'todo' esta temporada. El club francés lo hizo oficial a través de un comunicado en su web. El club calificó de mutuo acuerdo esta decisión: "Fue una decisión difícil y colectiva, tomada tras una cuidadosa reflexión y en el mejor interés del club para afrontar los retos deportivos de la recta final de la temporada el desafío de devolver al Marsella a la pelea por los títulos".

El 'OM' solo está 'vivo' en 2 de 4 competiciones después de no clasificarse en Champions, quedando a una posición de los 'play-offs' eliminatorios. Pese a esto, el conjunto de Marsella, todavía sin entrenador y 4º clasificado de la Ligue 1 , busca luchar por un mejor puesto en la liga francesa y pasar de cuartos de final en la 'Coupe de France'.