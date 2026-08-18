La Hormiga González, a punto de poner rumbo a Grecia

El fútbol mexicano busca recuperar el prestigio perdido en los últimos tiempos, tras haber conseguido cerrar una buena actuación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y después del inicio de la etapa de Rafa Márquez. En este sentido, para conseguir el cometido, parece importante que los grandes talentos mexicanos vuelvan a recalar en clubes europeos para potenciar su desarrollo.

Así, Armando 'Hormiga' González podría ser el próximo en llegar a Europa, pues en las últimas horas ha sido fuertemente vinculado con Olympiacos. De hecho, los medios griegos afirman que Chivas, su club de procedencia, ya tendría un acuerdo con los 'Thrylos' para su traspaso.

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Según información de Nikos Kotsis, periodista deportivo griego, habría un acuerdo total entre ambas partes, después de que Chivas de Guadalajara rechazara la segunda oferta de los rojiblancos griegos. Además, el informador añade que su representante estuvo el fin de semana en Grecia, mientras que se espera que el futbolista viaje personalmente al país helénico.

“Tal como informamos anoche, el Olympiacos ha cerrado el fichaje de Armando González. El acuerdo con las Chivas de Guadalajara ya es definitivo. El club mexicano aceptó la oferta final, que incluye un monto de 8,5 millones de euros, 2 millones en variables y una cláusula del 10% sobre una futura venta. El delantero internacional llegó a un acuerdo con el equipo rojiblanco hace unos días y se espera que llegue a Grecia para el miércoles”, escribió Kotisis en la red social X.

En la presente temporada, la 'Hormiga' González ha logrado marcar 29 goles y repartir cuatro asistencias en 69 encuentros disputados, unas cifras espectaculares que le han llevado a despertar el interés de grandes clubes de Europa. Ahora, después de que el Olympiacos ofreciera un paquete total de 10,5 millones por él, ambos clubes habrían logrado llegar a un acuerdo.

Armando 'Hormiga' González celebra su gol ante Club Santos Laguna / Instagram @hormiga_glez

Eso sí, el futbolista ya repasó el pasado mes de marzo la posibilidad de recalar en un club europeo en una entrevista para SPORT. "No trato de enfocarme en mi día a día. Si llega, estaría muy agradecido; si no, trabajaré para que llegue. Mi padre y mis representantes son muy cautelosos con eso y prefieren no llenarme la cabeza para que no me distraiga, y se los agradezco mucho. Yo estoy enfocado en lo mío", declaró el joven futbolista.