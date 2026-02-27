FÚTBOL INTERNACIONAL
Horarios confirmados de los octavos de final de la Europa y Conference League: Celta, Betis y Rayo Vallecano
El club vigués y el sevillano ya saben los horarios para la eliminatoria ante Panathinaikos y Olympique de Lyon; el Rayo se enfrentará al Samsunspor en la Conference League
Tras el sorteo de la Champions League de este viernes, también se ha realizado el de las otras dos competiciones continentales europeas, la Europa League y la Conference League.
En ambas, LaLiga tiene representación y sus tres representantes en Europa ya conocen sus rivales y los horarios de sus eliminatorias. Tanto Celta de Vigo y Real Betis en Europa League como Rayo Vallecano en Conference League.
En las dos competiciones, la ida será el jueves 12 de marzo, y la vuelta el día 19. En Europa League, el Panathinaikos-Betis se jugará en Atenas a las 18:45h (CET) y el Celta-Lyon el mismo día en Vigo a las 21:00h (CET).
En Conference, el Samsunspor-Rayo Vallecano de la ida en el estadio Samsun Yeni 19 Mayıs de la ciudad turca de Samsun será a las 18:45h (CET).
En los duelos de vuelta, previstos para el 19 de marzo, el Celta jugará en Lyon a las 18:45h (CET) y el Betis recibirá en Sevilla al Panathinaikos a las 21:00h (CET), mientras que el encuentro en Vallecas será a las 21:00h (CET).
Todos los horarios de los octavos de final de la Europa League:
Partidos de ida (jueves 12 de marzo)
18:45. Bolonia-Roma
18:45. Lille-Aston Villa
18:45. Panathinaikos-Betis
18:45. Stuttgart-Oporto
21:00. Celta-Lyon
21:00. Ferencváros-Braga
21:00. Genk-Friburgo
21:00. Nottingham Forest-Midtjylland
Partidos de vuelta (jueves 19 de marzo)
16:30. Braga - Ferencváros (miércoles 18 de marzo)
18:45. Freburgo-Genk
18:45. Lyon-Celta
18:45. Midtjylland-Nottingham Forest
21:00. Aston Villa-Lille
21:00. Oporto-Stuttgart
21:00. Betis-Panathinaikos
21:00. Roma-Bolonia
Todos los horarios de los octavos de final de la Conference League:
Partidos de ida (jueves 12 de marzo)
18:45. AZ Alkmaar - Sparta Praha
18:45. Lech Poznań - Shakhtar
18:45. Rijeka - Strasbourg
18:45. Samsunspor - Rayo Vallecano
21:00. Celje - AEK Athens
21:00. Crystal Palace - AEK Larnaca
21:00. Fiorentina - Raków
21:00. Sigma Olomouc - Mainz
Partidos de vuelta (jueves 19 de marzo)
18:45. AEK Athens - Celje
18:45. AEK Larnaca - Crystal Palace
18:45. Mainz - Sigma Olomouc
18:45. Raków - Fiorentina
21:00. Rayo Vallecano - Samsunspor
21:00. Shakhtar - Lech Poznań
21:00. Sparta Praha - AZ Alkmaar
21:00. Strasbourg - Rijeka
- Así queda el cuadro de la Champions League en octavos: cruces, rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético y fechas
- Lesión Frenkie de Jong: comunicado del Barça, qué tiene y cuántos partidos se perderá
- Marc Guiu pide el 'transfer request' para salir del Chelsea en verano
- Comunicado oficial del Barça: a la venta los abonos del Gol Nord del Spotify Camp Nou
- La licencia 1C del Spotify Camp Nou apunta al Barça-Sevilla
- El Barça pide a Hamza que vuelva: luz verde inminente
- Así queda el cuadro de la Champions en octavos: equipos clasificados, cruces y posibles rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético
- Inglaterra pierda la cabeza por Abde: ¿otro ingreso para el Barça?