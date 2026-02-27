Horarios confirmados de los octavos de final de la Europa y Conference League: Celta, Betis y Rayo Vallecano

Tras el sorteo de la Champions League de este viernes, también se ha realizado el de las otras dos competiciones continentales europeas, la Europa League y la Conference League.

En ambas, LaLiga tiene representación y sus tres representantes en Europa ya conocen sus rivales y los horarios de sus eliminatorias. Tanto Celta de Vigo y Real Betis en Europa League como Rayo Vallecano en Conference League.

En las dos competiciones, la ida será el jueves 12 de marzo, y la vuelta el día 19. En Europa League, el Panathinaikos-Betis se jugará en Atenas a las 18:45h (CET) y el Celta-Lyon el mismo día en Vigo a las 21:00h (CET).

En Conference, el Samsunspor-Rayo Vallecano de la ida en el estadio Samsun Yeni 19 Mayıs de la ciudad turca de Samsun será a las 18:45h (CET).

En los duelos de vuelta, previstos para el 19 de marzo, el Celta jugará en Lyon a las 18:45h (CET) y el Betis recibirá en Sevilla al Panathinaikos a las 21:00h (CET), mientras que el encuentro en Vallecas será a las 21:00h (CET).

Todos los horarios de los octavos de final de la Europa League:

Partidos de ida (jueves 12 de marzo) 18:45. Bolonia-Roma 18:45. Lille-Aston Villa 18:45. Panathinaikos-Betis 18:45. Stuttgart-Oporto 21:00. Celta-Lyon 21:00. Ferencváros-Braga 21:00. Genk-Friburgo 21:00. Nottingham Forest-Midtjylland

Cuadro Europa League octavos / UEFA

Partidos de vuelta (jueves 19 de marzo) 16:30. Braga - Ferencváros (miércoles 18 de marzo) 18:45. Freburgo-Genk 18:45. Lyon-Celta 18:45. Midtjylland-Nottingham Forest 21:00. Aston Villa-Lille 21:00. Oporto-Stuttgart 21:00. Betis-Panathinaikos 21:00. Roma-Bolonia

Todos los horarios de los octavos de final de la Conference League:

Partidos de ida (jueves 12 de marzo) 18:45. AZ Alkmaar - Sparta Praha 18:45. Lech Poznań - Shakhtar 18:45. Rijeka - Strasbourg 18:45. Samsunspor - Rayo Vallecano 21:00. Celje - AEK Athens 21:00. Crystal Palace - AEK Larnaca 21:00. Fiorentina - Raków 21:00. Sigma Olomouc - Mainz

Cuadro Conference League / UEFA