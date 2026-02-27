Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FÚTBOL INTERNACIONAL

Horarios confirmados de los octavos de final de la Europa y Conference League: Celta, Betis y Rayo Vallecano

El club vigués y el sevillano ya saben los horarios para la eliminatoria ante Panathinaikos y Olympique de Lyon; el Rayo se enfrentará al Samsunspor en la Conference League

Champions

Jordi Delgado

Jordi Delgado

Tras el sorteo de la Champions League de este viernes, también se ha realizado el de las otras dos competiciones continentales europeas, la Europa League y la Conference League.

En ambas, LaLiga tiene representación y sus tres representantes en Europa ya conocen sus rivales y los horarios de sus eliminatorias. Tanto Celta de Vigo y Real Betis en Europa League como Rayo Vallecano en Conference League.

En las dos competiciones, la ida será el jueves 12 de marzo, y la vuelta el día 19. En Europa League, el Panathinaikos-Betis se jugará en Atenas a las 18:45h (CET) y el Celta-Lyon el mismo día en Vigo a las 21:00h (CET).

En Conference, el Samsunspor-Rayo Vallecano de la ida en el estadio Samsun Yeni 19 Mayıs de la ciudad turca de Samsun será a las 18:45h (CET).

En los duelos de vuelta, previstos para el 19 de marzo, el Celta jugará en Lyon a las 18:45h (CET) y el Betis recibirá en Sevilla al Panathinaikos a las 21:00h (CET), mientras que el encuentro en Vallecas será a las 21:00h (CET).

Todos los horarios de los octavos de final de la Europa League:

Partidos de ida (jueves 12 de marzo)

18:45. Bolonia-Roma

18:45. Lille-Aston Villa

18:45. Panathinaikos-Betis

18:45. Stuttgart-Oporto

21:00. Celta-Lyon

21:00. Ferencváros-Braga

21:00. Genk-Friburgo

21:00. Nottingham Forest-Midtjylland

Cuadro Europa League octavos

Cuadro Europa League octavos / UEFA

Partidos de vuelta (jueves 19 de marzo)

16:30. Braga - Ferencváros (miércoles 18 de marzo)

18:45. Freburgo-Genk

18:45. Lyon-Celta

18:45. Midtjylland-Nottingham Forest

21:00. Aston Villa-Lille

21:00. Oporto-Stuttgart

21:00. Betis-Panathinaikos

21:00. Roma-Bolonia

Todos los horarios de los octavos de final de la Conference League:

Partidos de ida (jueves 12 de marzo)

18:45. AZ Alkmaar - Sparta Praha

18:45. Lech Poznań - Shakhtar

18:45. Rijeka - Strasbourg

18:45. Samsunspor - Rayo Vallecano

21:00. Celje - AEK Athens

21:00. Crystal Palace - AEK Larnaca

21:00. Fiorentina - Raków

21:00. Sigma Olomouc - Mainz

Cuadro Conference League

Cuadro Conference League / UEFA

Partidos de vuelta (jueves 19 de marzo)

18:45. AEK Athens - Celje

18:45. AEK Larnaca - Crystal Palace

18:45. Mainz - Sigma Olomouc

18:45. Raków - Fiorentina

21:00. Rayo Vallecano - Samsunspor

21:00. Shakhtar - Lech Poznań

21:00. Sparta Praha - AZ Alkmaar

21:00. Strasbourg - Rijeka

