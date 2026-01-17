Horario, dónde ver en TV y online y alineaciones probables del Senegal-Marruecos de la final de la Copa África 2025

Senegal y Marruecos se dan cita en el Estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat hoy, domingo 18 de enero, a las 20:00 horas (CET), para disputar la final de la Copa África 2025. La Senegal de Sadio Mané eliminó a la Egipto de Salah para comprar su billete para la gran final, y la anfitriona Marruecos hizo lo propio ante Nigeria, con un héroe que opacó puntualmente el increíble torneo de Brahim Díaz: Yassine Bono, quien paró dos penaltis en la tanda.

De este modo, Marruecos tendrá la oportunidad de besar la gloria ante su gente. Sería el segundo cetro continental, tras el alzado en 1976. Por contra, Senegal también buscará su segundo trofeo de la Copa África, después de conquistar el primero en 2021 ante Egipto.

Sadio Mané, leyenda de Senegal / AP

Ante cerca de 70.000 espectadores, los Leones del Atlas buscarán poner el broche de oro a 'su' torneo, liderados por un Brahim Díaz de récord. Con cinco goles, marcados en los cinco primeros partidos de esta Copa África, el futbolista del Real Madrid, máximo goleador de esta edición, se convirtió en el único jugador que ha marcado en cinco encuentros consecutivos en la competición.

Brahim Díaz, ídolo en Marruecos / EFE

Los Leones de Teranga quieren aguar su fiesta y sacar partido a su imponente tridente, conformado por Sadio Mané, Nico Jackson e Ilimand Ndiaye, y minimizar la dura baja de Kalidou Koulibaly en el centro de la zaga (por acumulación de tarjetas amarillas), gracias a la solidez de Moussa Niakhité, quien le ha acompañado en la defensa durante todo el campeonato.

Alineaciones probables del Senegal-Marruecos

Senegal (4-3-3): Mendy; Diatta, Seck, Niakhaté, Diouf; I. Gueye, Camara, P. Gueye; Ndiaye, Jackson y Mané. Entrenador: Pape Thiaw.

Marruecos (4-5-1): Bono; Hakimi, Aguerd, Masina, Mazraoui; El Aynaoui, El Khanouss, Saibari; Brahim, Ez Abde y El Kaabi. Entrenador: Walid Regragui.

Horario del Senegal-Marruecos de la Copa África

El Senegal-Marruecos, correspondiente a la final de la Copa África 2025, se disputa este domingo 18 de enero a las 20:00 horas en España.

¿Dónde ver el Senegal-Marruecos de la Copa África hoy por TV y online?

El partido entre Senegal y Marruecos correspondiente a la gran final de la Copa África 2025 se podrá ver por TV y online a través de Movistar+.