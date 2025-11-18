Horario y dónde ver el partido amistoso entre Catalunya y Palestina

Después de su encuentro en San Mamés, la selección de Palestina viaja hasta Catalunya para disputar un nuevo duelo de carácter benéfico, esta vez frente a la selección de Gerard López, durante la tarde de este miércoles. En apenas cuatro días se han distribuido unas 27.000 localidades, un ritmo de venta que ha llevado a los organizadores a habilitar un nuevo bloque de asientos y a abrir el segundo anillo del recinto.

En la lista de convocados para representar a Catalunya en este choque solidario, se incluyen jugadores de Primera División, así como futbolistas de otras categorías como Segunda División o Primera y Segunda Federación. A este respecto, Gerard López contará con cuatro jugadores del Espanyol (Terrats, Fortuño, Jofre y Antoniu Roca) uno del Girona (Joel Roca) y uno del Barça (Marc Bernal) como representación de equipos catalanes en la máxima categoría.

Ehab Abu Jazar, seleccionador de Palestina, y Gerard López, seleccionador de Catalunya, en el Estadi Olímpic Lluís Companys / Valentí Enrich

En cuanto al encuentro previo celebrado en Bilbao, la Federación Vasca de Fútbol ha comunicado que más de 50.000 personas acudieron al enfrentamiento amistoso entre Euskadi y Palestina en el estadio rojiblanco. En el Estadi Olímpic de Barcelona se estima que se sobrepasen las 30.000 en el momento del inicio del duelo.

Este duelo significó la primera aparición del conjunto palestino en territorio europeo y se convirtió en el acto culminante de una jornada centrada en la solidaridad con la población palestina, que incluyó numerosas actividades y movilizaciones en distintos puntos de la ciudad.

Horario y dónde ver el Catalunya-Palestina

El encuentro amistoso entre las selecciones de Catalunya y Palestina tendrá lugar este martes 18 de noviembre en el estadio Lluís Companys, y comenzará a partir de las 18.30h. El choque se podrá seguir en directo a través de TV3 en territorio catalán.

A su vez, podrá también vivir el minuto a minuto a través de SPORT en su edición y web y la crónica, una vez finalice el choque, en nuestras ediciones de web y papel (miércoles).