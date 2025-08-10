Horario y dónde ver la Community Shield 2025 entre Crystal Palace y Liverpool gratis

La Community Shield es el aperitivo perfecto. El primer bocado antes del plato fuerte como es la Premier League. Aunque en ocasiones se dispute con un ritmo más propio de un amistoso veraniego, la Supercopa de Inglaterra casi siempre deja buen sabor de boca… y, de vez en cuando, sorprende más de lo esperado.

Este domingo, Wembley será el escenario del duelo entre el campeón de la Premier League, el Liverpool, y el sorprendente ganador de la FA Cup, el Crystal Palace. Un choque que enfrentará al superequipo de Arne Slot, con varias incorporaciones de primer nivel, frente al conjunto de Oliver Glasner.

Sobre el papel, el conjunto 'red' parte como titular pero el Palace ya ha demostrado en más de una ocasión que es capaz de dar la sorpresa. Los de Arne Slot podrán disfrutar ya en partido oficial de sus grandes fichajes del mercado como Wirtz, Frimpong o Hugo Ekitiké.

HORARIO DEL CRYSTAL PALACE - LIVERPOOL DE LA COMMUNITY SHIELD

El partido entre Crystal Palace y Liverpool, correspondiente a la final de la Community Shield 2025, se disputa el domingo 10 de agosto a las 16:00 horas en España.

DÓNDE VER GRATIS DEL CRYSTAL PALACE - LIVERPOOL DE LA COMMUNITY SHIELD

En España, el partido de la Community Shield entre Crystal Palace y Liverpool se podrá ver en directo y gratis a través del canal de YouTube 'The Emirates FA Cup.