Hojlund vuelve a ser el 'killer' de 80 millones

La realidad de Rasmus Højlund ha cambiado radicalmente en cuestión de pocos meses. El delantero del Nápoles volvió a ver portería por tercer encuentro consecutivo, firmando un doblete en la goleada de Dinamarca contra Bielorrusia (0-6) en el tercer partido de clasificación para el Mundial de 2026 en el Grupo C. Los fantasmas de su oscura etapa en el Manchester United ya están completamente enterrados.

Pasó de ser noticia constante en Inglaterra por su inoperancia en ataque a serlo en Italia por su capacidad goleadora. Salir de Old Trafford ha sido una liberación para el ariete danés, que ahora sí vuelve a disfrutar en el rectángulo de juego.

Rasmus Hojlund celebra su gol ante el Sporting de Portugal / EFE/CIRO FUSCO

A sus 22 años, está recuperando el estado de forma que lo llevó a la Premier League en el verano de 2023, cuando Erik ten Hag pidió su fichaje para convertirlo en la referencia ofensiva del Manchester United. La Atalanta recibió 75 millones fijos más 10 en variables, después de haber desembolsado solo 17,2 millones de euros un año antes para arrebatárselo al Sturm Graz de Austria.

Tres partidos seguidos marcando

Højlund ya encadena tres encuentros marcando. Su mes de octubre está siendo perfecto: anotó dos goles al Sporting CP en la Champions League (2-1), otro al Genoa en la Serie A (2-1) y los dos a Bielorrusia (0-6). Además, redondeó su particular actuación con la asistencia del 0-4 a su excompañero 'red devil' Patrick Dorgu.

Hojlund celebra un de sus goles con Dinamarca / BO AMSTRUP

En total, el exdelantero del Manchester United suma siete goles en lo que va de temporada: tres con Dinamarca y cuatro con el Nápoles. Registros que, viendo su actual nivel, crecerán exponencialmente. Sin duda, tratará de ampliar su estelar racha ante Grecia el próximo domingo 12 de octubre en el Parken Stadium de Copenhague.

En la jornada del jueves, Finlandia también batió a Lituania (2-1), Austria humilló a San Marino (10-0), Bosnia-Herzegovina ganó a Chipre de forma ajustada (1-2), al igual que Escocia a Grecia (3-1). Las Islas Feroe golearon a Montenegro (4-0), mismo resultado con el que temrminó el Malta - Países Bajos y República Checa y Croacia firmaron tablas sin goles (0-0).