Hojlund incendia la Serie A y fulmina a la Juventus

El Nápoles - Juventus no es un partido cualquiera. Solo hace falta visitar la ciudad partenopea para darse cuenta de que la relación entre ambos no es la más amistosa posible. Si cada calle tiene alguna referencia al equipo de la ciudad y a su eterno Diego Armando Maradona, también se acuerdan de su máximo rival, la Juventus, ridiculizando a sus jugadores o símbolos. Por eso, se celebró por todo lo alto el triunfo gracias a un doblete de Rasmus Hojlund (2-1) y que permitía recuperar el liderato de la Serie A que momentáneamente se había adjudicado el Inter al golear al Como (4-0).

Siete minutos tardó el Nápoles en encender el Diego Armando Maradona. Rasmus Hojlund, en una jugada de goleador total, se anticipó a su defensor y remató a placer un centro lateral de Neres. Imposible para Di Gregorio. El conjunto dirigido por Antonio Conte quiso mantener el arreón inicial y buscó ampliar la ventaja. Di Lorenzo tuvo la más clara con un cabezazo frontal que Di Gregorio sacó a saque de esquina con un vuelo muy plástico.

Hojlund, celebrando un gol ante la Juventus / Alessandro Garofalo/LaPresse

La Juventus, en un primer tiempo discreto, solo rompió el dominio napolitano con una ocasión clamorosa que Thuram desaprovechó. Milinkovic-Savic ya estaba batido bajo palos, pero el futbolista francés no puso bien el pie en el momento del remate.

Después del triunfo del Inter de Milán ante el Como (4-0), al Nápoles solo le valía la victoria si quería seguir en la cima de la Serie A. De este modo, trató de salir al segundo acto con la fuerza del primero. McTominay rozó el 2-0 en una falta frontal que lanzó por abajo y que se marchó fuera por centímetros, pero fue la Juventus quien golpeó para igualar el partido.

Yildiz solo no puede

En el 59', el niño maravilla cruzó a la perfección un buen envío al área de McKennie para dejar a Milinkovic-Savic boquiabierto: el serbio solo pudo seguir su remate raso con la mirada. Con la balanza equilibrada, Spalletti decidió sustituir al turco, ante el asombro general. En su lugar entró Openda y el mejor hombre del equipo abandonaba el terreno de juego sin aparentes problemas físicos con 15 minutos clave por jugar.

Caprichos del destino, dos minutos después llegó el 2-1 de Hojlund. Un gran cabezazo al segundo palo tras un claro golpe de suerte: el balón le llegó de la testa de McKennie, tras disputar con Neres un duelo aéreo. La emoción era máxima en un Diego Armando Maradona que se silenció por momentos cuando Zhegrova tuvo el 2-2 en sus botas en la última acción del partido. Por suerte para los de Conte, Milinkovic-Savic blocó el balón y el Nápoles sigue siendo el líder del Calcio.