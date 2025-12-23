Hojlund, el desertor de Old Trafford que ríe en Italia: "Así se ve una buena decisión"

Algo tiene el Mar Mediterráneo que hace a cualquiera feliz. Lejos del frío de Manchester, con su clima poco aciago y la soledad de la ciudad inglesa, Rasmus Hojlund ha florecido como flor en primavera. Lo ha hecho en Nápoles, en Italia, una ciudad que ha acogido a un jugador que parecía encaminado al vertedero de promesas rotas y que, sin apenas esperarlo nadie, ha recobrado vida como futbolista.

Lo ha hecho a base de goles, sí, pero también en cuanto a actitud dentro del terreno de juego. Porque no hace falta más que ver un par de minutos al noruego en el campo con la elástica azzurri para entender que lo que desprende Rasmus sobre el terreno de juego es otra cosa de lo que tenía acostumbrados a sus aficionados en Manchester. Old Trafford no fue el cuento de hadas que se prometía el ariete una vez abandonó Bérgamo, pero volver a Italia le ha sentado que ni pintado al delantero.

Rasmus Hojlund, con el Nápoles / CESARE ABBATE / EFE

Su sonrisa es la de alguien que ha recuperado la confianza en sí mismo. Marca, asiste, participa... y lo más importante, se siente pieza clave y partícipe de todo un proyecto. Sus últimos destellos, en la Supercoppa de Italia, demostraron la madurez de un jugador destinado a triunfar en Nápoles. Protagonista en la semifinal y en la final, la conquista del título podría ser considerada menor por algunos, pero es especialmente relevante para el camino de Hojlund en la ciudad. El primero de muchos por venir.

No desaprovechó la ocasión el ariete para mandar un guiño a su equipo, el Manchester United, que sigue teniendo por ahora sus derechos como futbolista. "Así se ve una buena decisión", comentaba en su perfil de Instagram valorando su cesión del club inglés al Nápoles. Cabe recordar que el club napolitano tiene al delantero en calidad de cedido, aunque con una cláusula de compra obligatoria de 44 millones de euros en el caso de que el club consiga clasificarse a la próxima edición de la Champions League. Salvo cataclismo inesperado, aunque cuidado porque la Serie A es la liga más igualada de toda Europa por ahora, el equipo de Conte lo conseguirá.

Rasmus, mientras tanto, disfruta de su vida en Nápoles. Ese delantero desechado en Old Trafford que costó más de 80 millones al United cumple hoy con su cometido... pero en Italia. El negocio le salió cruz a los 'red devils', pero permitió al Nápoles poder disfrutar ahora de un delantero diferencial por la mitad de su valor inicial. Y es que cuando el noruego se junta con los De Bruyne, Neres y compañía, el Diego Armando Maradona sabe que algo está por venir. Y con Rasmus Hojlund en la punta de lanza, eso seguramente se traduzca en gol.