Hoeneß pone un precio prohibitivo a Harry Kane: "Hoy lo compraría por 150 millones"

A Harry Kane se le caen los goles de los bolsillos. Literalmente. El ariete inglés, cuya exhibición ante el Dortmund nos dejó bien claro que puede jugar de '6', de '8' y de '10', 'mojó' en el cómodo triunfo del Bayern sobre el Unión Berlin. Ya van 48 dianas - 31 en la Bundesliga - y cinco asistencias en 40 partidos, engrosando a sí su cuenta goleadora y tomando distancia respecto a Kylian Mbappé y Erling Haaland en la carrera por la Bota de Oro 2025/26.

El ex del Tottenham se sale de la norma. Del estereotipo de delantero clásico. Su influencia en el juego es total. Lo vimos en 'Der Klassiker' aparecer en todas partes, desempeñándose prácticamente como un interior, descolgándose para participar en la base de la jugada o recibiendo entre líneas.

Se sale de la norma

También realizó cambios de orientación para dar sentido y desahogo al juego... o fue al suelo para recuperar balones. Porque sí, tampoco escatima esfuerzos en labores defensivas. “Ha sido uno de los mejores partidos de mi carrera por la forma en la que influí en el juego”, reconoció un Kane pletórico.

Es, a sus 32 años, uno de los mejores '9' del momento y de la última década. Están amortizadísimos esos 95 millones que abonó el Bayern de Múnich en 2023. Objeto de interés de un Barça que rastrea al sustituto de garantías de un Robert Lewandowski que en agosto cumplirá 38 años, está comprometido con la entidad bávara hasta el próximo 30 de junio de 2027.

Michael Olise y Harry Kane asustan al Real Madrid tras golear con el Bayern / EFE

La "cláusula de rescisión para el verano de 2026" incluida en su contrato, tal y como confirmó Uli Hoeneß, presidente de honor del Bayern, "expiró". No obstante, el club aspira a extender su vínculo.

"Muchos pensaron: 100 millones, están locos. Yo también"

El propio Hoeneß mencionó al delanterio inglés durante un acto en la Frankfurt School of Finance & Management, donde también aseguró que el Real Madrid, rival del Bayern en los cuartos de Champions, "no juega tan bien al fútbol".

"Muchos pensaron: 100 millones, están locos. Por cierto, yo también", confesó sobre el fichaje de Kane. "Hoy lo compraría por 150 millones", sentenció.

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Según el portal 'Transfermarkt', Harry Kane vale 65 millones. Para el presidente de honor del Bayern, sin embargo, su valor va mucho más allá de los goles: "Es un buque insignia en todo el mundo, un buen personaje, un modelo para nuestros jóvenes de 18 años". El techo de Kane, de hecho, fueron esos 150 millones, alcanzados en mayo de 2018.