Hoeness: "¿Se marchará Kane? Me dicen que está feliz en Múnich"

Harry Kane termina su contrato con el Bayern de Múnich en junio de 2027 y, de momento, no hay acuerdo para renovarlo. Este escenario ha generado cierto ruido sobre la posibilidad de que el delantero inglés abandone el Allianz Arena este verano para evitar marcharse libre el próximo año. Además, ha sido vinculado con varios clubes de primerísimo nivel.

El internacional inglés, pieza clave en el esquema de Vincent Kompany, es el gran líder del equipo. No solo marca goles, sino que también baja a recibir, se asocia con sus compañeros de ataque y es el primero en dar ejemplo en las tareas defensivas. Esta temporada ha anotado 61 goles y repartido siete asistencias en 51 partidos con el Bayern, contando todas las competiciones. Cifras impresionantes.

Harry Kane, máximo goleador de la Bundesliga / EFE

No obstante, en el Bayern hay mucha tranquilidad con respecto al futuro de su estrella. El presidente de honor del club, Uli Hoeness, aseguró que, de puertas hacia dentro, no existe temor a que Kane decida no ampliar su vinculación con el gigante alemán.

"No he hablado directamente con Harry sobre eso, pero siempre me dicen que está muy feliz en Múnich. Nosotros también estamos muy contentos con él", mencionó en unas declaraciones recogidas por varios medios alemanes.

Empiezan las negociaciones

Hace unos días, Bild aseguró que las negociaciones para firmar un nuevo contrato estaban cerca de comenzar, con el director deportivo del club, Max Eberl, y el consejero delegado, Jan-Christian Dreesen, quien cerró su fichaje procedente del Tottenham, al frente de las conversaciones.

Harry Kane, máximo goleador de la Bundesliga / EFE

Según el mismo medio, la prioridad de Kane y de su entorno es sentarse a negociar con el Bayern para renovar. Solo escucharía ofertas de otros clubes en caso de que la propuesta alemana no satisfaga sus exigencias. El club, por su parte, tiene la intención de mantener su elevada ficha, de unos 25 millones de euros por temporada, dado su impacto en el equipo.

Donde podrían surgir discrepancias es en la duración del nuevo contrato. Kane busca firmar a largo plazo, con la idea de llegar al Mundial de 2030 jugando en un equipo de primer nivel, mientras que el Bayern prefiere acordar una extensión más prudente.

Sea como fuere, el Bayern confía en que la renovación de su estrella no supondrá ningún problema. Kane está feliz en el club alemán y así se lo ha transmitido a sus máximos dirigentes.