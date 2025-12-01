FÚTBOL INTERNACIONAL
Hoeness arremete contra Slot por Florian Wirtz: "Una mierda"
"Le prometió el 10 y que iba a armar un equipo en torno a él. Recibió el 7 y el equipo juega a lo que sea, pero no en torno a Wirtz", dijo Hoeness
EFE
El presidente de honor del Bayern Múnich, Uli Hoeness, criticó duramente al entrenador del FC Liverpool, Arne Slot, por la situación que vive en el equipo Florian Wirtz, que fue pretendido por los bávaros y se decidió finalmente por el equipo inglés.
"Evidentemente Slot le prometió cosas que no ha cumplido. Le prometió el 10 y que iba a armar un equipo en torno a él. Una mierda. Recibió el 7 y el equipo juega a lo que sea, pero no en torno a Wirtz", dijo Hoeness en el congreso "Sport Marke Medien".
"En (el Bayer) Leverkusen recibía todos los balones. En el Liverpool recibe por mucho cinco pases en 45 minutos y, si pierde dos, lo critican", agregó.
Wirtz fue la gran figura del Bayer Leverkusen en las últimas dos temporadas, pero desde que se marchó a Liverpool su rendimiento ha bajado notablemente.
