El histórico salario de Zidane en la selección francesa

Después de caer en las semifinales del Mundial, la selección francesa inicia una nueva era con Zinedine Zidane al frente. Didier Deschamps, tras 14 años al mando de 'Les Bleus', puso fin a una de las etapas más exitosas de la historia del combinado nacional al decidir no renovar su contrato. Comienza así un nuevo ciclo liderado por el exentrenador del Real Madrid, que buscará devolver a Francia a lo más alto del fútbol internacional, esta vez desde el banquillo, después de haberlo logrado como jugador con la conquista del Mundial de 1998 y la Eurocopa de 2000.

'Zizou' regresa a los banquillos cinco años después de su última etapa como técnico del conjunto blanco y firma hasta 2030. Durante los próximos cuatro años, afrontará retos como la próxima Nations League, que empieza el próximo septiembre, la Eurocopa y el Mundial de España, Portugal y Marruecos. El técnico francés llega con el aval de haber conquistado tres Champions League consecutivas durante su estancia en el Real Madrid y con la condición de leyenda absoluta del fútbol francés, por lo que cuenta con un enorme respaldo tanto de la afición como del vestuario.

Zidane en su presentación como seleccionador francés / FFF

Dirigir a 'Les Bleus' era la principal aspiración de Zidane. Esa ambición le llevó a rechazar varias propuestas para entrenar a gigantes del continente europeo. "Francia era lo único que quería después del Real Madrid", dijo en su presentación. Con el prestigio adquirido como futbolista y consolidado posteriormente en su corta pero exitosa carrera como entrenador, el francés ha firmado un contrato que, si se cumplen las variables pactadas, podría convertirlo en el seleccionador mejor pagado de la historia de Francia.

Según informa 'RMC Sport', Zinedine Zidane percibirá 3,6 millones de euros al año, lo que se traduce en 300.000 euros mensuales. No obstante, esa cantidad fija podría aumentar hasta los 5,4 millones anuales gracias a una serie de incentivos ligados al rendimiento deportivo. De alcanzar esas cifras, superaría ampliamente los 3,8 millones que percibía Didier Deschamps y establecería un nuevo récord salarial para un seleccionador francés.

Los seleccionadores mejor pagados

Aun así, Zidane no lideraría el ranking mundial de seleccionadores mejor pagados. Según la consultora 'Finance Football', únicamente cuatro técnicos internacionales perciben actualmente un salario superior. Thomas Tuchel ocupa la cuarta posición con 5,8 millones de euros anuales al frente de Inglaterra, seguido por Mauricio Pochettino, que recibe seis millones por dirigir a Estados Unidos. Hasta hace unas semanas, Julian Nagelsmann era el segundo de la lista con siete millones al frente de Alemania; aunque tras su salida y la llegada de Jürgen Klopp no se han hecho públicas las cifras del nuevo contrato, si bien se estima que se mueven en parámetros similares. Muy por encima del resto aparece Carlo Ancelotti, que, tras renovar con la Confederación Brasileña de Fútbol, gana 10 millones de euros por temporada como seleccionador de Brasil.

Carlo Ancelotti es el seleccionador mejor pagado del mundo / EFE

Más allá de las cifras, que seguro supondrán una motivación añadida para 'Zizou', el técnico aspira a devolver a la selección francesa a lo más alto del panorama internacional. Para ello, Zidane tendrá a su disposición una de las mejores generaciones de la historia del país. Con un grupo plagado de estrellas como Mbappé, Dembélé u Olise, tendrá el reto de dotar a 'Les Bleus' de una identidad futbolística más reconocible y lograr que un combinado que ha acostumbrado a ser efectivo depliegue un juego que maraville al mundo del fútbol, algo que su siempre ha logrado en la última década.