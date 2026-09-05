Histórico Modric: seguirá con Croacia a sus 40 años

Luka Modric sigue teniendo cuerda para rato con Croacia. La Federación Croata de Fútbol anunció a través de las redes sociales que el capitán de la selección balcánica ha confirmado su disponibilidad para la próxima ventana internacional y formará parte de la convocatoria para los encuentros de la Nations League frente a República Checa, España e Inglaterra.

Modric, de 40 años, ha trasladado al seleccionador Slaven Bilić y al presidente de la Federación Croata de Fútbol, Marijan Kustić, su intención de continuar con el combinado nacional. De esta forma, el veterano centrocampista mantiene abierta una carrera internacional histórica que ya alcanza los 202 partidos con Croacia.

La decisión supone una gran noticia para Bilić, que volverá a trabajar con Modric después de 14 años. El técnico croata no ocultó su satisfacción por poder contar de nuevo con una de las grandes figuras de la historia del fútbol del país. "Por supuesto, esta decisión de Luka me hace extremadamente feliz. Todos somos conscientes de lo que aporta a Croacia, tanto dentro como fuera del campo", aseguró Bilić.

El seleccionador también destacó la ambición que comparten para mantener a Croacia entre las grandes potencias del fútbol internacional. "Estoy deseando volver a trabajar con él, después de 14 años, y ambos compartimos una fuerte ambición de mantener a Croacia como un equipo de élite y exitoso, codo a codo con los mejores equipos del mundo", añadió.

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Así, Modric seguirá siendo una pieza fundamental para Croacia. El capitán continúa ampliando un legado internacional que le ha convertido en uno de los futbolistas más importantes de la historia de su selección y que, por ahora, todavía no ha llegado a su último capítulo.