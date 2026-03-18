Histórico: Marruecos irrumpe en el Top-5 del ranking FIFA tras proclamarse campeón de la Copa África

La Selección de fútbol de Marruecos está a punto de firmar un hito sin precedentes en su historia. Tras la controvertida resolución de la final de la Copa Africana de Naciones 2025, el combinado marroquí escalaría hasta la quinta posición del ranking FIFA, superando a potencias como Brasil, Portugal o Países Bajos.

El detonante de este ascenso en la clasificación se debe a la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), que ha dado por ganadora a Marruecos por 3-0 después de que Senegal abandonara el terreno de juego en los últimos instantes de la final. El organismo africano consideró que el equipo senegalés incurrió en una infracción reglamentaria grave, lo que derivó en la pérdida del partido por incomparecencia.

"El equipo de Senegal perdió por incomparecencia la final de la Copa Africana de Naciones Marruecos 2025, cuyo resultado se registró como 3-0 a favor de la Federación Real Marroquí de Fútbol", recoge el comunicado oficial. La decisión se apoya en los artículos 82 y 84 del reglamento, que establecen que cualquier equipo que abandone el campo sin autorización arbitral será declarado perdedor.

Más allá de la polémica, el impacto deportivo es enorme. Marruecos, que actualmente suma 1.737 puntos y ocupa la octava posición del ranking FIFA, añadiría 26 puntos más con este título, lo que le permitiría escalar hasta el Top-5 mundial por primera vez en su historia. Un salto que confirma el crecimiento y la buena gestión del fútbol marroquí en los últimos años.

El combinado nacional, dirigido hasta hace escasas semanas por Walid Regragui, ya venía marcando una tendencia ascendente: semifinalista en el Mundial de Catar 2022 y medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024, ahora suma su segunda Copa África para consolidarse definitivamente entre las selecciones más en forma del mundo. Nunca antes había alcanzado una posición tan alta en la clasificación FIFA, ni había superado en valoración a selecciones históricas como Brasil o Alemania.

Marruecos está situando en el mapa a todo un continente africano que cada vez cuenta con futbolistas de mayor nivel y capacidad para competir de 'tú a tú' con las grandes potencias europeas y americanas. La última vez que una selección africana se coló en el Top-5 del ranking FIFA fue en 1994, cuando Nigeria alcanzó la quinta posición. Egipto, en 2010, llegó a ser la novena mejor selección del mundo; Camerún, entre 2006 y 2009, se mantuvo en la undécima plaza; y Senegal ocupa actualmente el duodécimo lugar. Sin embargo, tras su descalificación y la pérdida del título continental, podría ceder puntos y posiciones en la clasificación.

Los jugadores de Senegal celebran tras conquistar la Copa África en Rabat. (Marruecos) EFE/EPA/JALAL MORCHIDI / JALAL MORCHIDI / EFE

El destino, además, ha querido añadir un elemento más a esta historia. En el próximo Mundial, que se disputará este verano en Estados Unidos, México y Canadá, Marruecos y Brasil se enfrentarán en la fase de grupos. Ambas selecciones han quedado encuadradas en el Grupo C, junto a Haití y Escocia.

A la espera de la confirmación oficial por parte de la FIFA, el impacto ya es evidente: Marruecos no solo domina África, sino que se consolida entre las grandes potencias del fútbol mundial.