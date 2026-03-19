¡Histórico Leo Messi! Agranda su leyenda con el gol 900 en su carrera

Leo Messi es histórico. El astro argentino, que no se cansa de agrandar su leyenda año tras año, alcanzó este miércoles los 900 goles en su carrera deportiva, una cifra histórica que demuestra que el '10' de Inter Miami sigue siendo determinante con el Mundial 2026 en el horizonte.

Era el gran objetivo del exjugador del Barça, cosechar una cifra al alcance de muy pocos. Anotó el tanto 899 el pasado 7 de marzo frente al DC United en la tercera jornada de la MLS. Se quedó seco en la ida de los octavos de final de la Concachampions frente a Nashville y no participó en la cuarta fecha de la MLS frente a Charlotte. Pero a la tercera, fue la vencida.

Ya avisaba Mascherano de que Leo Messi, tras descansar en Liga, iba a participar en la vuelta de los octavos de la Concacaf Champions Cup. Y no tardó ni diez minutos en adelantar a Inter Miami en la eliminatoria con el gol número 900 de su carrera.

Goles de Leo Messi FC Barcelona: 672

Argentina: 115

Inter Miami: 81

PSG: 32

TOTAL: 900 goles

Titular junto a su inseparable De Paul, corría el minuto 7 de partido cuando el argentino recibió el balón en el área algo escorado, controló con la zurda y la cruzó para batir por bajo al guardameta St. Clair, que nada pudo hacer para evitar un nuevo registro histórico de Leo Messi.

El delantero todavía internacional con Argentina alcanza, a sus 38 años, las 81 dianas con Inter Miami, que se suman a los 672 goles que anotó con el FC Barcelona, los 115 con la Selección y los 32 con el PSG. Un total de 900 dianas para un futbolista total capaz de anotar centenares de goles pero también convirtiéndose en uno de los mayores asistentes de la historia.

Noticias relacionadas

El ex del FC Barcelona demostró la madrugada de este jueves que sigue más enchufado que nunca en Estados Unidos. No en vano su gran objetivo esta temporada es llegar en las mejores condiciones posibles a la que será su última Copa del Mundo dentro de unos meses. Por el momento, va por buen camino. Scaloni le ha convocado para el próximo amistoso contra Guatemala y nadie duda de que Leo volverá a ser determinante para Argentina en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.