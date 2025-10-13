Histórico Depay

Memphis Depay es de esos futbolistas que siempre parecen ser capaces de mostrar más sobre el terreno de juego. Un caso similar al de Joao Félix. Con un talento a la altura de muy pocos, su irregularidad le ha marcado a lo largo de toda su carrera como profesional y, de hecho, todavía es una etiqueta que le persigue a estas alturas.

No hay que ir muy lejos. En su andadura en el FC Barcelona, el delantero neerlandés tuvo un rendimiento muy discontinuo, con momentos de excelente nivel futbolístico y otros en los que pasaba totalmente desapercibido. Como azulgrana disputó un total de 42 partidos con unos números de 14 goles y 2 asistencias.

De Jong junto a Memphis Depay al final del partido entre los Países Bajos y Malta / Agencias

Pero ese tiempo como jugador culer ya queda lejos. Ahora tampoco le está yendo mucho mejor al ariete de Países Bajos. No marca con el Corinthians desde el 31 de julio de este año y su rendimiento ha caído en picado en las últimas semanas. Tiene contrato hasta diciembre de 2026, pero su futuro puede estar alejado del equipo brasileño.

Eso sí, cuando se enfunda la camiseta de su selección, la historia es muy diferente. Es algo común en algunos jugadores, que su confianza crece juntos a sus compatriotas. Y es el caso de Memphis Depay, que ha vuelto a hacer historia con Países Bajos. El ex jugador del Barça guio este domingo la victoria del combinado neerlandés con un tanto y dos asistencias para convertirse en el 'MVP' del partido.

Esta actuación significó mucho más que los tres puntos para Depay. Y es que el actual delantero del Corinthians se convirtió en el máximo goleador y asistente de toda la historia de la selección de Países Bajos con 54 goles y 35 asistencias en 106 partidos disputados. Aunque quizás no está brillando con el Corinthians, demuestra una vez tras otra con el combinado de su país que tiene mucho fútbol en sus botas.