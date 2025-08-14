El histórico debut del último país del mundo sin fútbol: "Seremos modelo a seguir"

El fútbol es un deporte global que llega a todos los países del mundo. Desde hace relativamente poco, a casi todos. Durante mucho tiempo, las Islas Marshall fueron reconocidas como el único país miembro de la ONU sin equipo nacional de fútbol. El fútbol no era parte de la cultura deportiva local, ya que deportes como el béisbol o el baloncesto tenían mayor arraigo en una nación compuesta por cinco islas, 29 atolones y alrededor de 40.000 personas.

Aun así, la Marshall Islands Soccer Federation (MISF) fue creada en 2021 por Shem Livai, motivado por el interés de su hijo en el fútbol. La federación está conformada mayormente por voluntarios, muchos de ellos situados en el Reino Unido y se introdujo el fútbol, masculino y femenino (incluido el fútbol sala) en las escuelas del archipiélago, formando entrenadores y sumando este deporte a las opciones deportivas junto a voleibol y baloncesto.

El director técnico y primer entrenador del equipo es Lloyd Owers, un entrenador inglés con licencia de la UEFA. En julio de 2024, organizaron el Outrigger Challenge Cup de futsal en Majuro, compitiendo contra Micronesia y Kiribati. Fue el primer partido internacional disputado por las Islas Marshall y se transmitió en YouTube mediante cámaras controladas por inteligencia artificial.

Para este fin de semana de agosto de 2025 (del 13 al 16), la MISF ha organizado su primer torneo de fútbol 11, también llamado Outrigger Challenge Cup, que se celebrará en Springdale, Arkansas (Estados Unidos). Participarán Turks & Caicos, Islas Vírgenes de EE.UU., y el equipo norteamericano sub-19 de Ozark United, enfrentando al equipo masculino de las Islas Marshall.

El debut oficial será este el jueves 14 de agosto (20:00 hora local / 03:00 h del viernes 15 CET, el Islas Marshall vs. Islas Vírgenes de EE.UU. será el primer partido internacional de fútbol 11 de la historia de Islas Marshall, y enfrentándose a selecciones nacionales ya reconocidas por la FIFA. El sábado 16 de agosto (13:00 hora local / 20:00h CET), el partido Islas Marshall vs. Islas Turcas y Caicos será el segundo partido de la historia de esta interesante selección.

El equipo de las Islas Marshall, concentrado en Estados Unidos / @SoccerFedMI

"Formar parte de este equipo es un honor y algo muy especial para todos los que estamos involucrados. De todas las cosas que puedes hacer en el fútbol, esto es algo increíbe. Estamos muy emocionados con el debut, queremos hacelo lo mejor que podamos y hacer que el país se sienta orgulloso de nosotros", dice a SPORT Justin Walley, el entrenador asistente de la selección de las Islas Marshall desde Arkansas, donde se encuentra el equipo concentrado.

Desde la federación se subraya que este torneo no solo representa una oportunidad competitiva, sino también una forma de conectar con la diáspora marshallesa en Arkansas y dar un paso decisivo hacia el reconocimiento internacional.

"Esperamos que este partido ponga a las Islas Marshall en el mapa, porque mucha gente no sabe ni dónde está. Creo que hemos puesto la atención sobre nuestro país, que es algo que se merece, y eso es una de las cosas que seguro sacamos de positivo de todo esto", añade Walley.

Aunque aún no forman parte de la OFC (Confederación de Fútbol de Oceanía) ni FIFA, la federación aspira a unirse primero como miembro asociado y luego alcanzar el reconocimiento total para participar en las eliminatorias mundialistas.

"Creo que esto será un gran paso adelante para el futuro del deporte en el país, y que podamos y seamos modelos a seguir para los jóvenes de las Islas Marshall, que les interese aún más el fútbol y que sueñen con algún día vestir la camiseta del equipo nacional", asevera el técnico, ilusionado con la progresión que puede tener el balompié en este pequeño país de Oceanía.

En las Islas Marshall, el fútbol se ha convertido en una herramienta para unir a la comunidad, promover la educación y visibilizar los riesgos existenciales que vive el país debido al cambio climático. Con este primer paso, el país espera avanzar y que el deporte ayude para que se hable más de ellos.