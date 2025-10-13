¡Histórico: Cabo Verde es mundialista por primera vez!

Es la historia de un milagro. De un país de 525.000 habitantes que destinó todas sus esperanzas en un grupo de jugadores. Un equipo destinado a tocar el cielo que cumplió con su cometido. Y ahora, por primera vez en su historia, es mundialista. En el 50º aniversario de la independencia de Cabo Verde de Portugal, el país africano consiguió el billete para México, Estados Unidos y Canadá 2026 tras vencer a Esuatini en Praia en un partido para la historia del fútbol caboverdiano (3-0).

Era un día marcado en rojo por todo un país. No es un decir, sino que el mismo gobierno de Cabo Verde decretó día festivo para este lunes en vistas que su selección pudiese conseguir la clasificación para el Mundial 2026. Nadie quería perderse este hito histórico, donde los tiburones azules tenían una última bala para hacer lo que ninguno de sus predecesores hizo. Y no fallaron a su cita.

De Cabo Verde al mundo por primera vez

Con Pedro Leitao 'Bubista’ a los mandos de la selección caboverdiana, el equipo llegaba a su último partido de la fase de grupos con todo a favor. Sumaban 20 puntos, dos por encima de Camerún, segundo clasificado del Grupo D, aunque siempre dependiendo de ellos mismos para conseguir la clasificación directa para la cita mundialista. Y enfrente Esuatini, un combinado que todavía no sabía lo que es ganar en esta fase de grupos. Se habían ganado el derecho a soñar.

O estádio INTEIRO em êxtase após o segundo gol de Cabo Verde!!!



Os Tubarões Azuis confirmando vaga histórica na Copa do Mundo 2026!



DIA LINDO 🇨🇻pic.twitter.com/uanb0ub0tV — Luis Fernando Filho (@luisfernanfilho) October 13, 2025

Conscientes de que estaban a las puertas del partido más importante de su historia, los caboverdianos acudieron en masa al Estádio Nacional de Cabo Verde. En un país con evidentes dificultades para desarrollarse debido a su escasez de recursos naturales, un evento como estos es capaz de paralizar literalmente un país. Y el ambiente en el estadio, con toda la afición vistiendo los colores de la selección, fueron un buen recordatorio de ello.

El partido respondió al guion esperado; Cabo Verde se adueñó de la posesión desde el principio y sometió a un Esuatini sin muchos argumentos futbolísticos. Las ocasiones llegaban sin parar, pero el poco acierto de los delanteros caboverdianos no permitió al equipo local llegar con ventaja al descanso mientras que en Camerún las cosas seguían en tablas.

Y cuando ambos equipos volvieron al terreno de juego se desató la locura. Dailon Rocha Livramento, que desde este 13 de octubre pasará a ser recordado por todo un país como el jugador que anotó el tanto que los llevó a su primer Mundial de la historia, puso por delante a Cabo Verde nada más empezar la segunda parte (1-0). El éxtasis llegó como una ola y como una ola llegó el segundo, esta vez obra de Willy Semedo apenas unos minutos después del primero (2-0).

La historia estaba escrita desde entonces y Esuatini no hizo mucho por cambiarla en los minutos finales. La victoria era cuestión de tiempo, Stopira anotó el tercero en el descuento (3-0) y cuando el colegiado pitó el final del encuentro, la fiesta empezó. Y es que no todos los días se puede decir que eres mundialista y en un país sin historial previo en estas citas, hacerlo vale doble o incluso triple. Cabo Verde sigue así los pasos de Jordania y Uzbekistán, que también han conseguido recientemente su billete para el Mundial 2026 por primera vez en su historia.