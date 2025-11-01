Histórico 15 de 15 de un Bayern imparable hasta con suplentes

Hasta los suplentes asustan. Este Bayern de Múnich es, literalmente, imparable. El conjunto de Vincent Kompany arrolló al Bayer Leverkusen en el Allianz Arena con un once con teóricos suplentes que le endosó tres goles (3-0) a un equipo que encadenaba siete jornadas consecutivas sin perder.

Con Kane o sin el inglés. Con Luis Díaz o sin el colombiano. El Bayern cuenta sus partidos por victorias esta temporada, y ya son 15 encuentros consecutivos sin pinchar entre todas las competiciones, en lo que es el mejor comienzo de temporada de la historia.

Centrados en el PSG

A los nueve triunfos en la Bundesliga -que lógicamente le colocan líder destacado a cinco puntos del Leipzig, segundo- se le suman tres goleadas en la Champions frente al Chelsea (3-1), Pafos (1-5) y Brujas (4-0), otros dos triunfos en Copa y el primer título de la temporada, la Supercopa de Alemania, cosechada en el mes de agosto frente al Stuttgart.

Vista la situación del conjunto germano y con el trascendental duelo europeo frente al PSG del próximo martes, el belga Vincent Kompany apostó este sábado por darle descanso a hombres como Harry Kane, Olise, Luis Díaz o Upamecano. Pero la profundidad de plantilla bávara permite al técnico formar dos onces que perfectamente podrían luchar por la Bundesliga.

Y así lo demostraron frente a un Bayer Leverkusen que llegaba al Allianz Arena con tan solo una derrota liguera, en la primera jornada de la temporada. Pero le pudo el miedo al equipo de la aspirina -algo normal por otra parte-, se encerró atrás y terminó siendo sometido por el Bayern. Gnabry, Jackson y el exsevillista Loïc Badé en propia puerta dejaron el choque sentenciado ya en la primera mitad.

Que pase el siguiente, que es ni más ni menos que el PSG. Y si hay un rival que de verdad puede poner a prueba el invicto del Bayern ese es el conjunto de Luis Enrique, vigente campeón de Europa y líder provisional en la Champions League.