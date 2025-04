Una más en el historial de Mourinho: el antihéroe del fútbol

Entre títulos y clubes hay algo que Jose Mourinho va dejando en cada equipo que dirige. Su larga carrera como entrenador, además de dejar grandes momentos con Champions y títulos, si por algo se conoce al portugués es por no estar exento de polémica. Este fin de semana volvió a las andadas. El antihéroe por excelencia se puso la capa e hizo lo que mejor sabe hacer. En el gran duelo turco de Estambul que se disputó esta noche entre el Fenerbahçe y el Galatasaray, Mou recuperó su versión más macarra. A Mourinho le salieron los pensamientos intrusivos que lleva consigo y al final del encuentro, agarró por la nariz al entrenador rival, O kan Buruk.

La derrota ante el eterno rival (1-2) hizo que Mourinho sacase al matón que lleva dentro. Tras agarrar a Buruk de la nariz, este acabó cayéndose al suelo generando una tángana monumental entre jugadores y cuerpo técnico de ambos equipos. No hay semana el ex del Madrid no deje alguna de sus peculiaridades en rueda de prensa. Desde su llegada ha soltado barbaridades: "La liga turca es demasiado oscura, demasiado gris, huele mal".

Mourinho es así y nadie lo va a cambiar. No sabe controlar y gestionar sus emociones en el banquillo. No es ni la primera ni la última vez que lo veremos hacer esto. Su historial es legendario y durante su trayectoria así lo ha demostrado en diferentes los banquillos: Chelsea, Real Madrid, Manchester United o Tottenham.

Las mayores liadas de Mourinho

Mourinho fuerza las expulsión de Xabi Alonso y Ramos

En noviembre de 2010 el Real Madrid visitaba el Arena Amsterdamen ante al Ajax en un partido de la Champions League. Mourinho tomó la decisión, al ver que Xabi Alonso y Ramos habían recibido una amarilla ambos ya tenían una tarjeta amarilla, de forzar la segunda y obtener la roja. De esta manera, estarían ausentes del partido ante Auxerre y estarían libres de tarjetas para la siguiente fase del torneo, de la cual ya estaban clasificados para octavos.

La UEFA impuso sanciones económicas al Real Madrid por 120 mil euros; al entrenador, por 40 mil, mientras que las de Xabi y Ramos fueron 20 mil cada uno. Además, Ramos, Alonso y Mourinho fueron suspendidos un juego.

Enemistad con Jorge Valdano

Cuando Mourinho llegó al Real Madrid, Jorge Valdano por aquel entonces se desempañaba como director general. Las discrepancias entre ambos hicieron que Valdano acabase dejando el equipo. El entrenador quiso tomar el control total del equipo y tomó una serie de medidas que limitaron el poder del exjugador: Impidió que el argentino viajara con el conjunto y también restringió el acceso al vestidor así como el contacto con la cantera.

El 25 de mayo de 2011 se anunció la salida de Valdano, quien dijo: “Florentino ha dejado claro al vencedor”.

Aitor Karanka y la rueda de prensa

En la rueda de prensa antes del clásico de la Liga 2010/11 entre el Real Madrid y el Barcelona, Mourinho eligió a su ayudante, Aitor Karanka para sustituirle en la conferencia. Aquella decisión hizo que varios de los periodistas presentes se levantasen de sus sillas y abandonasen la sala. Tras el partido que acabo 1 a 1 entre ambos equipos, el técnico volvió a dirigir la rueda de prenda y se enfrentó a los periodistas. Su decisión fue la de solo contestar las preguntas de aquellos que se habían quedado a oír y preguntar a su segundo días atrás.

"¿Pito Vilanova? No sé quién es ese Pito"

Con todos ustedes, su primera agresión física. Durante el cruce entre el Barcelona y el Real Madrid por la Supercopa de España 2011, Mourinho rompió todo tipo de límites. El portugués le metió el dedo en el ojo a Tito Vilanova. Minutos más tarde negó lo sucedido en conferencia de prensa y además desprestigió al segundo entrenador culé: "¿Pito Vilanova? No sé quién es ese Pito".

"Guardiola ganó una Champions que a mí me daría vergüenza ganarla"

Lo de Mou con el Barcelona fue personal. El Real Madrid fue eliminado de la Champions 2010-11 contra el Barcelona de Pep Guardiola y el entrenador, sin venir a cuento, recordó el triunfo del Barça contra el Chelsea en el 2009: “Josep Guardiola es un magnífico entrenador de fútbol, pero ganó una Champions que a mí me daría vergüenza ganarla. Él ganó con el escándalo de Stamford Bridge y si gana este año la ganará con el escándalo del Bernabéu. Le deseo de corazón que tenga el placer de ganar una Champions blanca, brillante y sin escándalos por detrás”.

Su enemistad con Iker Casillas

La campaña 2010-11 estuvo marcada por las tres polémicas anteriores. Merengues y Blaugranas se encontraban en el punto álgido de su enemistad. Esta situación hizo que Iker Casillas se comunicara con compañeros de la selección como Xavi Hernández y Carles Puyol para enfriar el tema. A 'The Special One' no le gustó nada el gesto y tomó una decisión drástica, relegarlo al banquillo priorizando a Diego López por delante del Santo en el arco.

Polémica con Pepe: "No es fácil para un hombre de 31 años ser atropellado por un niño de 19"

Mou dejó en el banquillo a Iker Casillas en 2013 y el defensa portugués del Real Madrid, Pepe, desacuerdo con la decisión de su entrenador, criticó el movimiento. José Mourinho afirmó en una declaración en conferencia de prensa que Pepe estaba celoso: "Es muy fácil analizar lo de Pepe. Su problema tiene un nombre, y es Rafael Varane. A partir de aquí no hay más historia. Yo solo hablé de Pepe porque ustedes me han pedido hablar de él. No tienes que ser muy inteligente, basta ser una persona normal como yo, para entender que estamos hablando de frustración"

“No es fácil para un hombre de 31 años ser atropellado por un niño de 19. Y es un niño fantástico. Yo he tenido el coraje de poner al niño. Es muy simple. El problema es muy simple. La vida deportiva de Pepe ha cambiado”, afirmó el portugués días antes de su salida el Real Madrid.

"Ronaldo, no a Cristiano, el de verdad, Ronaldo el brasileño"

Tras su marcha del Real Madrid y volver al Chelsea para una segunda etapa en 2013, Mourinho afirmó para ESPN que el Ronaldo verdadero era el brasileño: “Fui entrenador por primera vez en el año 2000, pero antes de eso, fui asistente en grandes clubes con otros grandes entrenadores y dirigí a los mejores jugadores del mundo. Tenía 30 años y estaba entrenando a Ronaldo, no a Cristiano, el de verdad, Ronaldo el brasileño”.

Mourinho-Wenger

Durante la primera etapa del portugués en Inglaterra tuvo un 'pleito' con Wenger donde ambos directores técnicos tuvieron varios enfrentamientos en la Premier League. Esta historia tiene una segunda parte, en la segunda etapa en los Blues también tuvieron sus más y sus menos. Tras una fuerte entrada de Gary Cahill sobre Alexis Sánchez, Arsene Wenger encaró y empujó a José Mourinho, por lo que tuvo que llegar el cuarto árbitro a separarlos. Esta vez era el portugués el que recibía de su propia medicina, alguien le plantaba cara.

Las medidas legales de Eva Carnero

Nos situamos en diciembre de 2015, cuatro meses antes de su segunda salida del Chelsea. El entrenador portugués protagonizó un episodio por el que fue demandado legalmente. El equipo londinense se entrenaba ante el Swansea, y durante los minutos finales del partido, Edén Hazard sufrió un golpe y la médico del primer equipo, Eva Carnero, salió del banquillo para atenderlo. En ese momento, el Chelsea se quedaba con nueve hombres en cancha, ya que previamente Thibaut Courtois había sido expulsado.

El enfado de Mou fue bárbaro, tras el encuentro, el entrenador apartó del equipo a Carnero y al fisioterapeuta Jon Feary y declaró: “Estoy descontento con mi personal médico porque incluso cuando se es médico, delegado o utilero hay que entender el juego. Si vas a atender a un jugador, tienes que estar seguro de que tiene un problema serio. Eden estaba cansado y no tenía un problema grave”.

El 22 de septiembre la doctora dejaba el club, y el caso fue llevado a más, Carnero inició una batalla legal contra Chelsea. Acusaba al club inglés de despido improcedente y a Mourinho de discriminación sexista y abuso. La situación terminó con un pacto entre el equipo y la médico, donde llegaron a un acuerdo económico que evitó el juicio.